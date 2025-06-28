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Zabıtayla seyyar satıcıların kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Mudanya sahil bandında iddiaya göre, izinsiz satış yaptığı belirlenen seyyar satıcıların araçlarını kaldırmak isteyen Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri ile satıcılar arasında tansiyon yükseldi.

Zabıtanın müdahalesine direnen satıcılar ile ekipler arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Zabıtayla seyyar satıcıların kavgasında ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

Görüntülerde zabıta ile seyyar satıcıların birbirine girdiği, araya giren polis ekiplerinin tarafları güçlükle ayırdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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