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Zehir tacirlerine ağır darbe! 223 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zehir tacirlerine ağır darbe! 223 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 223 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 4 zehir taciri gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonunda 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 operasyon gerçekleştirildi.

Zehir tacirlerine ağır darbe! 223 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı - 1. Resim

223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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