Zehir tacirlerine ağır darbe! 223 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 223 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 4 zehir taciri gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonunda 223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 operasyon gerçekleştirildi.
223 kilo 250 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı