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    Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

    Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.

    Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
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