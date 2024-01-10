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Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi