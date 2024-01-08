Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

8 Ocak 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 14:15

Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit eden terörle mücadelesi durmaksızın devam ediyor. Güvenlik güçleri yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terör örgütü mensuplarına geçit vermiyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz 22 Aralık'ta terör örgütü PKK'nın 12 askerin şehit düştüğü saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar yoğun bir şekilde sürüyor.

KOMANDOLAR 2 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Son olarak komandolar Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist için harekete geçti. Operasyonda iki terörist de etkisiz hale getirildi.

'KARARLILIK' VURGUSU

Milli Savunma Bakanlığı operasyon hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada terörle mücadelede 'kararlılık' vurgusu yapılarak "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE 'BUL-YOK ET' KONSEPTİ

Türkiye, terörle mücadele konusunda son yıllarda konsept değişikliğine gitti. Artık saldırı beklenmiyor, terör kaynağında bulunup yok ediliyor. Bu sayede terör örgütü PKK'nın son dönemde eylem yapma kabiliyeti bitme noktasına geldi.