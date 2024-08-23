Zonguldak'ta 2 gündür aranan kadın ölü olarak bulundu

Zonguldak'ta kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı kadın dere kenarında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İddiaya göre, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2 gün önce, iki çocuk annesi 73 yaşındaki Nazmiye Gümüş ailesine, "İnekleri meradan almaya gidiyorum” diyerek evden ayrıldı.

Bir müddet sonra eve gelmeyen ve kendisinden haber alınamayan kadının yakınları durumu ekiplere bildirdi. Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan kadından acı haber geldi. Gümüş, evinin 2 kilometre uzağında bulunan bir dere kenarında ekiplerce cansız şekilde bedeni bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yapılan inceleme sonucunda kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Nazmiye Gümüş'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.