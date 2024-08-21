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Aydın'da bir işyerinde korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın&#039;da bir işyerinde korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün gece Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, bir iş yerinden silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Aydın'da bir işyerinde korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu - 1. Resim

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri iş yerinin kapısını açıp içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede iş yerindeki T.D'nin silahla intihar ettiği tespit edildi.

Aydın'da bir işyerinde korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu - 2. Resim

T.D’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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