Aydın'da bir işyerinde korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Ağustos 2024 16:55 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme:

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.