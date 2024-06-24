Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zonguldak’ta 28 yaşında genç denizde boğuldu

Zonguldak’ta 28 yaşında genç denizde boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zonguldak’ta 28 yaşında genç denizde boğuldu
Boğulma, Otopsi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize giren 28 yaşındaki Recep Dinler boğularak hayatını kaybetti. Dinler’in kalp krizi geçirdikten sonra boğulduğu tahmin ediliyor.

Feci olay, Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu üzerindeki plajlar mevkiinde meydana geldi. Denize giren vatandaşlar su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce durumu cankurtaranlara bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Cankurtaranlar ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde şahsın 28 yaşındaki Recep Dinler'in olduğu öğrenilirken, talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ ÇÖZECEK

Kalp krizi geçirdikten sonra boğulduğu düşünülen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gittikçe popülerleşen tezhip sanatı! Müzehhip Naciye Temerit: El yazmalarının altınla bezendiği bir Osmanlı saray sanatıdır!MSB duyurdu: Bedelli askerli ücretine zam geliyor! Eski ücretten faydalanmak isteyenler için son gün belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Buket Özgünlü davasında skandal sözler: Muhabiri dövdük akıllanmadı - Gündem"Muhabiri dövdük akıllanmadı"Metrobüste bir günde ikinci yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler durdu - GündemMetrobüste bir günde ikinci yangın paniğiMSB duyurdu: Bedelli askerli ücretine zam geliyor! Eski ücretten faydalanmak isteyenler için son gün belli oldu - GündemBedelli askerli ücretine zam geliyor!Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşi evi terk etti diye 2 bebeğini bıçakla rehin aldı - GündemEşi evi terk etti diye 2 bebeğini bıçakla rehin aldıÖmer Çelik'ten AK Parti MYK toplantısından sonra vergi çalışmaları hakkında açıklama - Gündem'Her şeye vergi gelecek' sözleri spekülatiftirEdirne’de minibüsten düşen adam 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti - GündemEdirne’de minibüsten düşen adam 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...