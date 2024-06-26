Zonguldak'ta yolcu otobüsü otomobille çarpıştı, yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Haziran 2024 04:18 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 04:28 - Güncelleme:

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Şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken otobüsteki diğer yolcular başka bir araca nakliye edilerek yollarına devam etti.