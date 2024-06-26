Zonguldak'ta yolcu otobüsü otomobille çarpıştı, yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken otobüsteki diğer yolcular başka bir araca nakliye edilerek yollarına devam etti.
Kaza gece saatlerinde Şahintepesi mevkisinde yaşandı. Devrek istikametine dönüş yapmak isteyen B.Ç. (48) idaresindeki otomobil ile S.G. (27) idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. ile ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. Adrese kısa sürede çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar; sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan otobüsteki diğer yolcular ise başka otobüse nakledildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı