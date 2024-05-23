2024 YKS sınav giriş yeri belgeleri bugün (23 Mayıs) itibarıyla yayınlandı

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS sınavına girecek olan adaylar sınav giriş yerleri belli oldu mu, giriş belgesine nereden bakılır sorularına cevap aradı. Sınava kısa süre kala öğrenciler heyecanla hangi okulda olduklarını öğrenmeyi araştırdı.

Milyonlarca öğrencinin gireceği YKS sınavına az bir süre kalmasıyla beraber giriş yerlerinin nasıl öğrenileceği merak konusu oldu. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesi aracılığıyla belgelere ulaşabiliyor.

23 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler ais.osym.gov. tr sitesinden sınav giriş yerlerini T.C. kimlik numarası ve şifreleri aracılığıyla öğrenebilecek. ÖSYM'nin sitesinde yaptığı duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başvuru dönemi 26 Şubat gününde sona ererken geç dönem 5-7 Mart arasında yapıldı. Takvime göre TYT 8 Haziran, AYT 9 Haziran ve YDT 9 Haziran günü öğleden sonra gerçekleştirilecek.

TYT 10.15'te başlayıp 135 dakika sürerken, AYT 10.15'te başlayarak 180 dakika sürecek. YDT ise 9 Haziran günü 15.45'te başlayacak ve 120 dakika verilecek.