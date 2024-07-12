30 yaş sınırıyla öğrencilere, İstanbulkart ücretinde yüzde 10 indirim uygulanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde İstanbulkart bedelleri konuşulurken yeni kararla beraber 30 yaşından gün almış öğrenciler için %10 indirim uygulanacak. İstanbulkart'taki öğrenci indiriminin ardından tam ücret ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyordu.

İstanbulkart'taki öğrenci indirimi gündemde yer alırken 30 yaş sınırı geldi. 30 yaşından gün almış öğrencilere, Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma ücretlerinde sadece %10 indirim yapılacak.

İSTANBULKART %10 İNDİRİMİNDE YAŞ SINIRI KAÇ 2024?

UKOME kararı ile Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim yapılacak.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazının ardından İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değişmesini isterken hazırlanan raporda 30 yaşından gün almış olan öğrencilere sadece % 10 indirim uygulancak.

İSTANBULKART YÜZDE 10 İNDİRİM HANGİ KARTLARDA GEÇERLİ?

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporunda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Öğrenci İstanbulkart tanımı, Milli Savunma Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu kapsamında eğitim gören ve YÖKSİS kaydı doğrulanan öğrenciler ile Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören ve kaydı elektronik sistem üzerinden doğrulanan kişilere verilen kişiselleştirilmiş İstanbulkartı'nı ifade eder.

Lise öğrenimini bitirdiği halde üniversite sınavına girip herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan ya da tercih yapamayan kişiler 1 yıl süre ile öğrenci sayılır. 30 yaşından gün almış öğrencilere ise UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır."