4 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?

4 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
4 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta, Birinci, Puan Durumu, Yarışma, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi izleyicilerin gündeminde. 8. sezonuyla ekranlara geri dönen yarışmanın sunuculuğunu ise Aslı Hünel üstleniyor. Yarışmacılar Miyase, Tuğba, Hanife ve Zehra arasından 4 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın kazananı belli oluyor.

4 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Miyase, Tuğba, Hanife ve Zehra gelinler arasında kazanan isim hafta finalinde avantajı elde ediyor. Gelinler, kaynanalardan yüksek puan almak için verilen tarifi en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyor.

4 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Eylül Perşembe günü Gelinim Mutfakta programında en iyi tarifi yapmak için yarışan gelinlerin mücadelesi ekrana yansıdı. Sezonun ilk haftasında izleyiciler ekran başında toplanırken günün birincisi olan gelinin kim olduğu merak ediliyor. 

Miyase, Tuğba, Zehra ve Hanife arasından 4 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Tuğba oldu. 

4 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu? - 1. Resim

4 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde kazananın 10 altın bilezik aldığı Gelinim Mutfakta programında gelinler, verilen tarifi en iyi şekilde yaparak kaynanalardan yüksek puan almaya çalışıyor. Günün puan durumu haftalık puan tablosunun belirlenmesinde rol oynuyor. 

4 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 20

Miyase: 20

Zehra: 12

Hanife: 9

4 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu? - 2. Resim

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN HANGİ YEMEK YAPILDI?

Gelinim Mutfakta programında 4 Eylül Salı günü Domatesli Kiş yapıldı. 

Domatesli Kiş yapılışı:

Soğuk yağ küp küp kesilerek diğer malzemelerle karıştırılır ve hamur yapılır. Hamurun fazla yoğrulmaması gerekiyor aksi halde yağ yumuşar ve daha fazla un ister.

Yuvarlak kalıba hamur eşit şekilde yayılır ve kenarları hafif yukarı doğru kaldırır.

Çatal ile hamur birkaç yerden delinir.

Hamurun üzerine krema eklenir. Beyaz peynir ilave edilir. Kiraz domatesler ikiye bölünür ve görüntülerde olduğu gibi dizilir.

Zeytinyağı, tuz ve biberiye gezdirilir. Önceden ısıtılmış 200° fırında en az 50 dakika kadar pişirilir.

Ilık ya da soğuk servis edilir.

4 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

