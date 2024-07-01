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5 Temmuz'da bitecek olan Milli İstihbarat Akademisi başvurularında 35 yaşını doldurmamış olmak şartı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5 Temmuz&#039;da bitecek olan Milli İstihbarat Akademisi başvurularında 35 yaşını doldurmamış olmak şartı var
Başvuru Şartları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Akademisi tarafından yapılan duyuru ile başvuruların ne zaman başladığı ve bittiği merak konusu olurken başvuracak olan adaylar şartları da araştırdı. 2024/2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına başvurular 26 Haziran'da başlamıştı.

Milli İstihbarat Akademisi 2024/2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına başvuruların başlamasıyla beraber adaylar nereden, nasıl başvurulur araştırmaya başlarken lisansüstü şartları da gündemde yerini aldı.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ BAŞVURU TARİHLERİ?

Lisansüstü eğitim verilecek olan akademide ilk sene iki yüksek lisans programına alım gerçekleştirilecek. Adaylar "İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı" ve "Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı"na başvuru yapabilirken sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.

5 Temmuz'da bitecek olan Milli İstihbarat Akademisi başvurularında 35 yaşını doldurmamış olmak şartı var - 1. Resim

Başvuracak olanların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları ve ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan alması gerekirken İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 puan alması gerekiyor.

MİT AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 4 yıllık lisans mezunu ya da mezuniyet aşamasında olmak yer alırken ALES'ten en az 75 puan ve İngilizve YDS sınavından en az 80 puan olması gerekiyor.

5 Temmuz'da bitecek olan Milli İstihbarat Akademisi başvurularında 35 yaşını doldurmamış olmak şartı var - 2. Resim

Adayların niyet mektubu sunması gerekirken yazılı bilimsel sınav ve mülakatın ardından en yüksek puanı olan ilk 15 öğrenci kabul edilecek.

Başvurular "basvuru.mia.edu tr" adresinden yapılırken 5 Temmuz'da sona erecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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