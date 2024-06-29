MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 29 Haziran 2024 23:53 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 00:17 - Güncelleme:

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'de ateşkes anlaşmasına yönelik müzakere süreci ele alındı. Ayrıca Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkına başsağlığı dileyen İbrahim Kalın, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.