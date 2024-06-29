Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Düzenleyen:
- Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Heniyye ile görüştü
Sondakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Gündem Haberleri

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'de ateşkes anlaşmasına yönelik müzakere süreci ele alındı. Ayrıca Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkına başsağlığı dileyen İbrahim Kalın, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı.

FİLİSTİN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ayrıca Kalın, Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Görüşme öncesi Hamas'tan kritik ateşkes açıklaması geldi. Hamas’ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan’da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Hamdan, Hamas’ın savaşı sona erdirecek herhangi bir ateşkes önerisine olumlu yaklaşmaya hazır olduğunu söyledi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Zelenskiy'i kahreden saldırı! Rusya vurdu, çocuklar öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayhan Bora kaplan davasında yeni gelişme! İddianame tamamladı, 6 emniyet mensubu yargılanacak - GündemEmniyet mensupları yargılanacak!YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan dev projeyi duyurdu - GündemDev projeyi duyurdu! O ilçeye enerji santrali geliyorSinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun sunduğu seçim vaadini canlı yayında ilk kez açıkladı - GündemSinan Oğan canlı yayında ilk kez açıkladıİstanbul Valiliği'nden Taksim kararı! Meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı - Gündemİstanbul Valiliği'nden Taksim kararıCumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonu! 450 milyon dolarlık vurgun, 83 kişi tutuklandı - GündemCumhuriyet tarihinin en büyük bahis operasyonu!Kontrolden çıkan cip polis aracına çarptı: Yaralı polisler var - GündemKontrolden çıkan cip polis aracına çarptı: Yaralı polisler var
Sonraki Haber Yükleniyor...