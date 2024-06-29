MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Heniyye ile görüştü
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'de ateşkes anlaşmasına yönelik müzakere süreci ele alındı. Ayrıca Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkına başsağlığı dileyen İbrahim Kalın, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı.
FİLİSTİN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Ayrıca Kalın, Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.
HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI
Görüşme öncesi Hamas'tan kritik ateşkes açıklaması geldi. Hamas’ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan’da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi’ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Hamdan, Hamas’ın savaşı sona erdirecek herhangi bir ateşkes önerisine olumlu yaklaşmaya hazır olduğunu söyledi.