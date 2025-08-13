Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunu yakından takip edenler, 50. UEFA Süper Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere temsilcisi Tottenham arasında yapılacak maça odaklandı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham'ın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda yapılacak. Peki, PSG-Tottenham maçı nereden izlenir?

UEFA Süper Kupa finaline geri sayım başladı. PSG ile Tottenham arasında yapılacak maçın nereden izleneceği, muhtemel ilk 11'ler gibi detaylar şimdiden merak konusu oldu. Müsabakaya az bir zaman kala kupada iki takım da ilk zaferini elde etmeye çalışacak. İşte, PSG-Tottenham maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalı...

PSG-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Süper Kupa'da Paris Saint Germain ile Tottenham arasındaki mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Udinese kentindeki Friuli Stadyumu'nda yapılacak.

TSİ 22.00'de başlayacak Paris Saint Germain-Tottenham maçı şifresiz ekranlara gelecek.

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYIMKANACAK?

Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

KUPAYA SON DÖNEMDE İSPANYOL EKİPLERİ DAMGA VURDU

İspanya ekipleri, Süper Kupa'daki son 16 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 17, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

FRANSIZLER BİR İLK PEŞİNDE SAHAYA ÇIKACAK

Fransızlar, bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

Süper Kupa'da daha önce bir kez Fransa temsilcisi mücadele etti.

PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus'a 6-1 ve 3-1'lik skorlarla yenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
1 sonra düğünü vardı! Feci kazada hayatını kaybettiŞampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman? - HaberlerBaşakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman?Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? - HaberlerÖzlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?Ağustos 2025 meteor yağmuru: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? - HaberlerAğustos 2025 meteor yağmuru: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ'den baraj doluluk oranı açıklaması - Haberlerİstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ'den baraj doluluk oranı açıklamasıŞampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihi - HaberlerŞampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihiMEB AGS sonuçları açıklandı! AGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025 - HaberlerMEB AGS sonuçları açıklandı! AGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025
Sonraki Haber Yükleniyor...