50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa finaline geri sayım başladı. PSG ile Tottenham arasında yapılacak maçın nereden izleneceği, muhtemel ilk 11'ler gibi detaylar şimdiden merak konusu oldu. Müsabakaya az bir zaman kala kupada iki takım da ilk zaferini elde etmeye çalışacak. İşte, PSG-Tottenham maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalı...

PSG-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Süper Kupa'da Paris Saint Germain ile Tottenham arasındaki mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Udinese kentindeki Friuli Stadyumu'nda yapılacak.

TSİ 22.00'de başlayacak Paris Saint Germain-Tottenham maçı şifresiz ekranlara gelecek.

UEFA SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYIMKANACAK?

Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

KUPAYA SON DÖNEMDE İSPANYOL EKİPLERİ DAMGA VURDU

İspanya ekipleri, Süper Kupa'daki son 16 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 17, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

FRANSIZLER BİR İLK PEŞİNDE SAHAYA ÇIKACAK

Fransızlar, bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

Süper Kupa'da daha önce bir kez Fransa temsilcisi mücadele etti.

PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus'a 6-1 ve 3-1'lik skorlarla yenildi.