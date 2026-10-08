9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! BİM'e bu Cuma neler geliyor?

BİM 9 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu, cuma günü satışa çıkacak yeni ürünlerle alışveriş gündeminde yerini aldı. Elektronikten mutfak ürünlerine, ev ihtiyaçlarından kişisel bakım seçeneklerine kadar farklı kategorilerdeki ürünler merak ediliyor.

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BİM’in 9 Ekim Cuma günü raflara çıkaracağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni katalogda ev ürünlerinin yanı sıra teknolojik cihazlar, küçük ev aletleri ve günlük kullanıma yönelik çeşitli ürünler yer alıyor. Alışveriş yapmayı planlayanlar ise bu hafta BİM’e hangi ürünlerin geleceğini ve fiyatlarını araştırıyor.

9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! BİMe bu Cuma neler geliyor?

9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

PP Valiz Orta Boy 1.199 TL

PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL

9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! BİMe bu Cuma neler geliyor?

Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL

Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL

Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL

Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL

Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL

Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL

Maisonette El Havlusu 69 TL

Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL

Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL

9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! BİMe bu Cuma neler geliyor?

Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL

Paşabahçe Glacis Su Bardağı 3'lü 159 TL

Paşabahçe Glacis Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL

Paşabahçe Timeless Cam Tatlı Tabağı 2'li 149 TL

Paşabahçe Timeless Cam Kase 4'lü 319 TL

Benante Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa 229 TL

Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 499 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 439 TL

Çelik Sütlük 14 cm 219 TL

Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri 139 TL

Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü 59 TL

Hobby Life Matara 730 ml 149 TL

Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 749 TL

4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL

Bambu Tabanlı Saklama Kutusu 249 TL

Akasya Ayaklı Sunumluk 279 TL

Benante Tek Fiyat Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL

Benante Kabartmalı Desenli Sıvı Sabunluk Çeşitleri 380 ml 169 TL

9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! BİMe bu Cuma neler geliyor?

Desenli oyuncak kutusu 299 TL

Melamin mama tabağı çeşitleri 159 TL

Desenli bebek çamaşır/oyuncak sepeti 179 TL

Keçe nakışlı organizer sepet 249 TL

Keçe anne bebek çantası 89 TL

Bebek nevresim seti 359 TL

Bebek penye lastikli çarşaf 129 TL

Bebek yastık kılıfı 55 TL

Küçük boy hurç 79 TL

Mini boy hurç 69 TL

Desenli cam süt şişesi 59 TL

Vakumlu bölmeli silikon mama tabağı 129 TL

Kaşıklı bebek termosu 399 TL

Desenli çocuk çatal kaşık seti 159 TL

Kapaklı desenli pipetli bardak 29 TL

Desenli cam mama/saklama kavanozu 35 TL

9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! BİMe bu Cuma neler geliyor?

Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL

Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL

Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL

Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL

Bebek Basamağı 189 TL

Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL

Bebsi Meyve Süzgeci 119 TL

Pipetli Bardak 300 ml 289 TL

Wee Baby Güvenlik Ürünleri 49 TL

Saplı Emzik Kutusu 99 TL

Chicco Hastane Çıkışı Seti 5'li 479 TL

Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL

Biberon 250 ml 249 TL

Mamajoo Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı 160 ml 229 TL

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