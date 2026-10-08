9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! BİM'e bu Cuma neler geliyor?
BİM 9 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu, cuma günü satışa çıkacak yeni ürünlerle alışveriş gündeminde yerini aldı. Elektronikten mutfak ürünlerine, ev ihtiyaçlarından kişisel bakım seçeneklerine kadar farklı kategorilerdeki ürünler merak ediliyor.
BİM’in 9 Ekim Cuma günü raflara çıkaracağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni katalogda ev ürünlerinin yanı sıra teknolojik cihazlar, küçük ev aletleri ve günlük kullanıma yönelik çeşitli ürünler yer alıyor. Alışveriş yapmayı planlayanlar ise bu hafta BİM’e hangi ürünlerin geleceğini ve fiyatlarını araştırıyor.
9 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
PP Valiz Orta Boy 1.199 TL
PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL
Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL
Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL
Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL
Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL
Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL
Maisonette El Havlusu 69 TL
Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL
Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL
Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL
Paşabahçe Glacis Su Bardağı 3'lü 159 TL
Paşabahçe Glacis Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL
Paşabahçe Timeless Cam Tatlı Tabağı 2'li 149 TL
Paşabahçe Timeless Cam Kase 4'lü 319 TL
Benante Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa 229 TL
Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 499 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 439 TL
Çelik Sütlük 14 cm 219 TL
Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri 139 TL
Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü 59 TL
Hobby Life Matara 730 ml 149 TL
Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 749 TL
4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL
Bambu Tabanlı Saklama Kutusu 249 TL
Akasya Ayaklı Sunumluk 279 TL
Benante Tek Fiyat Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL
Benante Kabartmalı Desenli Sıvı Sabunluk Çeşitleri 380 ml 169 TL
Desenli oyuncak kutusu 299 TL
Melamin mama tabağı çeşitleri 159 TL
Desenli bebek çamaşır/oyuncak sepeti 179 TL
Keçe nakışlı organizer sepet 249 TL
Keçe anne bebek çantası 89 TL
Bebek nevresim seti 359 TL
Bebek penye lastikli çarşaf 129 TL
Bebek yastık kılıfı 55 TL
Küçük boy hurç 79 TL
Mini boy hurç 69 TL
Desenli cam süt şişesi 59 TL
Vakumlu bölmeli silikon mama tabağı 129 TL
Kaşıklı bebek termosu 399 TL
Desenli çocuk çatal kaşık seti 159 TL
Kapaklı desenli pipetli bardak 29 TL
Desenli cam mama/saklama kavanozu 35 TL
Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL
Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL
Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL
Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL
Bebek Basamağı 189 TL
Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL
Bebsi Meyve Süzgeci 119 TL
Pipetli Bardak 300 ml 289 TL
Wee Baby Güvenlik Ürünleri 49 TL
Saplı Emzik Kutusu 99 TL
Chicco Hastane Çıkışı Seti 5'li 479 TL
Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL
Biberon 250 ml 249 TL
Mamajoo Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı 160 ml 229 TL