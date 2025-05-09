9 Mayıs 2025 Cuma atama kararları neler? İşte bugünün karar ve düzenlemeleri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 00:58 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 00:58 - Güncelleme:

Ülkemizin resmi duyuru platformu olan Resmi Gazete'nin 9 Mayıs 2025 tarihli sayısında, ekonomiden hukuk'a ve kamu yönetimi gibi birden fazla alanda önemli değişiklikler içeren ve yönetmenlikler yayımlandı. Bu düzenlemeler büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin