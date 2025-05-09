9 Mayıs 2025 Cuma atama kararları neler? İşte bugünün karar ve düzenlemeleri...
Ülkemizin resmi duyuru platformu olan Resmi Gazete'nin 9 Mayıs 2025 tarihli sayısında, ekonomiden hukuk'a ve kamu yönetimi gibi birden fazla alanda önemli değişiklikler içeren ve yönetmenlikler yayımlandı. Bu düzenlemeler büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.
9 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve hukuki yapısıyla ilgi önemli düzenlemeler içeren bu sayıda, vatandaşların günlük yaşantısını da etkileyebilecek kararlar ön plana çıkıyor.
Bugün için Resmi Gazete'de, yasama, yürütme, yargı ve ilanlara ilişkin önemli kararlar yayımlandı. Vatandaşlar bu kararları PDF dosyasını indirerek gelişmeleri yakından takip edebilir.
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
Bugün Resmi Gazete'de Bolu Kartalkaya mevkiinde bir otelde yaşanan yangın faciasındın tüm yönlerinin araştırılması, sorumlu kurum ve kuruluşlarının tespiti ile benzer olayların yaşanmaması adına tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatılmıştır.
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1447 Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri