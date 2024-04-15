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Adobe, video gönderen kullanıcılarına 120 dolar ödeme yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adobe, video gönderen kullanıcılarına 120 dolar ödeme yapacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adobe,120 dolar ödemesi ve şartları arama motorlarında sorgulanıyor. apay zeka modellerini eğitmek için kullanıcılardan video göndermelerini isteyen Adobe gönderilen her video için 120 dolar ödeme yapacak? Peki, Adobe,120 dolar ödeme nasıl alınır? Tüm merak edilenler haberimizde....

Adobe'den yapay zeka video düzenleme aracı için büyük adım attı. Adobe, yapay zeka modelini eğitiyor. Bu kapsamda gönderilen her video için 120 dolar ödeme yapacak. Adobe bu sayede, hem etik standartları hem de teknolojik yenilikleri destekleme konusunda bir model teşkil edecek.

ADOBE 120 DOLAR ÖDEME YAPIYOR

Adobe, yapay zeka modellerini eğitmek için kullanıcılardan video göndermelerini istiyor ve bunun için 120 dolar ödeme yapacak.

Adobe, sanatçılara video karşılığında ödeme yapacak. Kullanıcılarının ve sanatçıların haklarını koruyarak teknoloji dünyasında adil bir oyun alanı oluşturmayı hedefliyor. 

Kullanıcılara yapılan 120 dolarlık ödeme ile Adobe'nin sanatçıların emeklerini değerlendirmeye aldığını ve endüstri standartlarını yükseltmeye çalıştığının göstergesi olarak altı çiziliyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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