10 yıl hapis cezası verilen Ahmet Türk 2 Temmuz 1942 yılında doğdu

Kobani Davası'nda kararlar belli olurken Ahmet Türk kimdir, kaç yaşında merak edildi. Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yargılandığı davanın ardından Ahmet Türk'ün hayatına dair detaylar araştırılırken hangi partiden araştırıldı.

Kobani Davası'nın kararları bugün belli olurken Türk'e 10 yıl ceza verildi. Kararın açıklanmasının ardından kim olduğu merak edilirken nereli, partisi nedir gibi sorular gündeme geldi.

Dava sonucunda Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 yılında Derik'te dünyaya geldi. DTP'nin son genel başkanı olan isim, Türkiye Büyük Millet Meclisi 15. 16. 18. 19. 23. ve 24. dönem milletvekiliği yaptı.

Güneydoğu'nun aşiretlerinden bir tanesi olan Kanco ailesinden olan Türk, 1954 yılında babası Hacı Sinan'ı kaybetmesi ve ağabeyi Abdurrahman Türk'ün öldürülmesiyle siyasete girdi.

İlk kez XV. TBMM Döneminde (1973) Demokratik Parti’den Mardin milletvekilli olarak başladı. Ardından istifa ederek CHP'ye katıldı.

1988 senesinde gerçekleşen Halepçe Katliamı sebebiyle 1989 senesinde Paris’teki Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle milletvekili olduğu SHP’den ihraç edilmiştir. 1990 senesinde HEP'in kurucu üyesi olarak devam etti.

30 Mart 2014 yerel seçiminde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen isme silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet’ gerekçesiyle yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı ve 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderildi.

3 Şubat 2017 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti.

31 Mart 2019 seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi fakat kayyım atandı. 14 Ocak 2024 tarihinde ise aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.