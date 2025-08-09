Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kim?

- Güncelleme:
Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kim?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Ailecek Şaşkınız filmi yeniden televizyonda ekrana geliyor. Eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sevilen film Ailecek Şaşkınız nerede çekildi merak konusu.

Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğunda oturduğu Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam televizyonda ekrana geliyor. 2018 yılında vizyona giren film izleyicileri kahkaha boğarken çekim mekanları ve oyuncu kadrosuyla yeniden gündemde.

AİLECEK ŞAŞKINIZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ailecek Şaşkınız filmi, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye ve Nilüfer bölgelerinde çekildi. Tirilye’nin tarihi dokusu, taş evleri, dar sokakları ve sahil şeridi, filmin renkli atmosferine katkı sağladı. 

Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kim? - 1. Resim

AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU NE?

Ailecek Şaşkınız, şımarık bir CEO olan Ferhat (Ahmet Kural) ve onun en yakın arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’ın (Murat Cemcir) maceralarını anlatıyor.

Aile şirketinde çalışan bu iki arkadaş çalışanlarına zor anlar yaşatırken bir ihale projesi sırasında eve giren hırsızla karşılaşır.

Hırsızı yakalamak için gelen polis memuru Elif’e ilgi duyan Ferhat, Elif'i etkilemeye çalışır. Film, aile bağları, dostluk ve aşk temalarıyla harmanlayarak izleyiciye sunuyor.

Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kim? - 2. Resim

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCU KADROSU

Ahmet Kural - Ferhat

Murat Cemcir - Gökhan

Saadet Işıl Aksoy - Elif

Cengiz Bozkurt - Muzaffer

Günay Karacaoğlu - Serap

Çağlar Ertuğrul - Doktor Onay

Bihter Özdemir Dinçel - Betül

Güven Murat Akpınar - Emre

Mustafa Alabora - Zeki

Ayda Aksel - Gamze

Serhat Özcan - Polis Hikmet

Nebil Sayın - Ömer

Cemil Şahin - Hırsız

Yılmaz Gruda - Rıza Bey

 

 

