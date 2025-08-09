Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kim?
Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı Ailecek Şaşkınız filmi yeniden televizyonda ekrana geliyor. Eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sevilen film Ailecek Şaşkınız nerede çekildi merak konusu.
Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğunda oturduğu Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam televizyonda ekrana geliyor. 2018 yılında vizyona giren film izleyicileri kahkaha boğarken çekim mekanları ve oyuncu kadrosuyla yeniden gündemde.
AİLECEK ŞAŞKINIZ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ailecek Şaşkınız filmi, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye ve Nilüfer bölgelerinde çekildi. Tirilye’nin tarihi dokusu, taş evleri, dar sokakları ve sahil şeridi, filmin renkli atmosferine katkı sağladı.
AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU NE?
Ailecek Şaşkınız, şımarık bir CEO olan Ferhat (Ahmet Kural) ve onun en yakın arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’ın (Murat Cemcir) maceralarını anlatıyor.
Aile şirketinde çalışan bu iki arkadaş çalışanlarına zor anlar yaşatırken bir ihale projesi sırasında eve giren hırsızla karşılaşır.
Hırsızı yakalamak için gelen polis memuru Elif’e ilgi duyan Ferhat, Elif'i etkilemeye çalışır. Film, aile bağları, dostluk ve aşk temalarıyla harmanlayarak izleyiciye sunuyor.
AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCU KADROSU
Ahmet Kural - Ferhat
Murat Cemcir - Gökhan
Saadet Işıl Aksoy - Elif
Cengiz Bozkurt - Muzaffer
Günay Karacaoğlu - Serap
Çağlar Ertuğrul - Doktor Onay
Bihter Özdemir Dinçel - Betül
Güven Murat Akpınar - Emre
Mustafa Alabora - Zeki
Ayda Aksel - Gamze
Serhat Özcan - Polis Hikmet
Nebil Sayın - Ömer
Cemil Şahin - Hırsız
Yılmaz Gruda - Rıza Bey