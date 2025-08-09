Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi

Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi

Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi
Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, 28. bölüm sezon finalinin ardından yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanlı düğün sahnesiyle akıllarda kalan dizi, merakla beklenen yeni bölümleriyle geri dönmeye hazırlanıyor. Cemo'nun ölüp ölmediği gizemi devam ederken Sahipsizler 2. sezon tarihi araştırılıyor.

Sahipsizler, 18 Haziran 2025’te yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir ara verdi. Yeni sezon tarihi ve özellikle Cemo’nun akıbeti, dizi hayranları arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

SAHİPSİZLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Sahipsizler, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yayınlanan 28. bölümüyle ilk sezonunu tamamlayarak yaz tatiline girdi.

OGM Pictures tarafından hazırlanan ve Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği dizi, güçlü senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. 

Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi - 1. Resim

Yeni sezonun başlangıç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da Eylül 2025’te ekranlara dönmesi bekleniyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre set ekibi Ağustos sonunda toplanarak çekimlere başlayacak ve birkaç bölüm stok yapılarak yeni sezon için hazırlıklar tamamlanacak.

Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi - 2. Resim

SAHİPSİZLER 2. SEZON BAŞLAMA TARİHİ

Sahipsizler’in 2. sezonu için net bir tarih henüz açıklanmasa da, yapım ekibinin ve Star TV’nin Eylül 2025’te diziyi yeniden ekranlara getireceği öngörülüyor. Dizinin 29. bölümüyle Eylül ayında dönmesi bekleniyor. 

Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi - 3. Resim

Yeni sezonun başlangıcı, özellikle 28. bölümdeki kanlı düğün sahnesinin bıraktığı soru işaretlerini çözmek için sabırsızlanan izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Dizi, ilk sezonunda Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen ve Burak Berkay Akgül gibi isimlerin performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Yeni sezonda ayrılan oyuncuların yerine yeni isimlerin katılabileceği ve hikayenin daha da derinleşeceği konuşuluyor.

Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi - 4. Resim

SAHİPSİZLER CEMO ÖLDÜ MÜ?

Sahipsizler’in 28. bölüm sezon finalinde, Azize ve Devran’ın düğününe yapılan silahlı saldırıda Cemo’nun vurulması, izleyiciler arasında çok konuşuldu.

Sahipsizler ne zaman başlayacak? Sahipsizler 2. sezon tarihi - 5. Resim

Kaan Miraç Sezen’in canlandırdığı Cemo karakterinin ölüp ölmediği yapım ekibi veya oyuncu tarafından resmi olarak açıklanmadı.

