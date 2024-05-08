Akbank kullanıcıları yatırım hesaplarından para çekildiğini söylüyor

Akbank kullanıcılarının sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımların ardından sorun mu var, neden para çekildi gibi sorular araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar yatırım hesaplarından bilgileri dışında para çekilmesinin ardından problemin nedenini araştırmaya başladı.

Banka kullanıcıları mobil uygulama üzerinden hesaplarına kontrol ettiklerinde bilgileri olmadan para çekildiğini gördü. Çöktü mü, sorun mu var gibi sorular da araştırıldı.

2021 temmuz ayında da sistemsel sorun yaşanmasının ardından birçok kullanıcı mağdur olmuştu. 2 gün boyunca hesaplarına ulaşamayan kullanıcılar bugün de bir sorun ile karşı karşıya kaldı.

Sosyal medyada kullanıcılar hesaplarından para çekilmesi ile ilgili tepki gösterirken açıklama bekleniyor. Vatandaşlar hesaplarından çekilen paranın neden ve nereye çekildiğini araştırırken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.

Downdecetor raporlarına göre Akbank'ta 7 Mayıs günü bazı raporlar verilmişti.