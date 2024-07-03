Akdeniz açıklarındaki 4.2 büyüklüğündeki deprem Mersin'de hissedildi

Bugün akşama doğru hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar Mersin'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde araştırmasını yaparken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Akdeniz'de meydana gelen 4.2 şiddetindeki sarsıntıya dair bilgiler...

Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin şiddeti 4.2 olarak ölçülürken vatandaşlar Mersin'de depremi hissederken sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde son verileri paylaştı.

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU 3 TEMMUZ?

3 Temmuz günü meydana gelen sarsıntı, Akdeniz'de meydana gelirken Mersin'de de hissedildi. Depremin şiddeti 4.2 olarak ölçülürken vatandaşlar son depremler listesini kontrol etti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verileri sayesinde Türkiye'de anlık olan tüm depremlerin nerede ve ne zaman olduğuna ulaşabiliyoruz. Antalya, Alanya, Çanakkale gibi illerde meydana gelen sarsıntıların verilerine anlık olarak erişebiliyoruz.