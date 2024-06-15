Akdeniz’de 3.3 büyüklüğünde deprem Antalya’da hissedildi
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremin nerede, kaç şiddetinde olduğuna ulaşabiliyoruz. 15 Haziran günü erken saatlerde olan sarsıntının ardından Antalya'da deprem mi oldu sorusu gündeme geldi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi sayesinde gün içinde olan tüm sarsıntılara anlık olarak erişebiliyoruz. 15 Haziran Cumartesi günü sarsıntı hissedilmesinin ardından vatandaşlar Antalya, Alanya, Manavgat'ta deprem mi oldu sorusuna cevap aradı.
ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
15 Haziran günü 08.11'de Akdeniz açıklarında olan deprem Antalya'daki vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremin derinliği 7.5 km olurken Akdeniz illerinde sarsıntıyı hissedenler sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi