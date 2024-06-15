Akdeniz’de 3.3 büyüklüğünde deprem Antalya’da hissedildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 08:55 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 09:00 - Güncelleme:

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremin nerede, kaç şiddetinde olduğuna ulaşabiliyoruz. 15 Haziran günü erken saatlerde olan sarsıntının ardından Antalya'da deprem mi oldu sorusu gündeme geldi.