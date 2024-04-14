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Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke hakkında

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Alanyaspor teknik direktörü kim araştırılıyor. Fatih Tekke'nin hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Alanyaspor teknik direktörü kim, kaç yaşında gündeme geldi. Fatih Tekke'nin hayatı ve biyografisi...

Fatih Tekke, 9 Eylül 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Forvet mevkiinde forma giyen eski futbolcu teknik direktör olarak kariyerine devam etmektedir. 

Futbol kariyerine Trabzonspor ile başlayan Tekke; Alta, Gaziantepspor, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Orduspor takımlarında oynadı. 

32 kez A milli takım forması giydi ve milli takımda 14 gol attı. 

Teknik direktör kariyerine, 29 Mart 2015 tarihinde Kayseri Erciyespor ile sözleşme imzalamasıyla başladı. Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke hakkında - 1. Resim

Şubat 2018'de Denizlispor ardından 2019-2020 sezonunda İstanbulspor'u çalıştırdı.

2021-22 sezonu için Bursaspor'la anlaştı. 19 Eylül 2021 tarihinde buradaki görevine son verildi. 

Bursaspor sonrası Denizlispor ardından İstanbulspor'la sözleşme imzaladı. 

Son olarak Alanyaspor'un başına getirilen teknik adam 5 yıllık sözleşme imzaladı. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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