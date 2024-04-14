Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke hakkında
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Alanyaspor teknik direktörü kim araştırılıyor. Fatih Tekke'nin hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Alanyaspor teknik direktörü kim, kaç yaşında gündeme geldi. Fatih Tekke'nin hayatı ve biyografisi...
Fatih Tekke, 9 Eylül 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Forvet mevkiinde forma giyen eski futbolcu teknik direktör olarak kariyerine devam etmektedir.
Futbol kariyerine Trabzonspor ile başlayan Tekke; Alta, Gaziantepspor, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Orduspor takımlarında oynadı.
32 kez A milli takım forması giydi ve milli takımda 14 gol attı.
Teknik direktör kariyerine, 29 Mart 2015 tarihinde Kayseri Erciyespor ile sözleşme imzalamasıyla başladı.
Şubat 2018'de Denizlispor ardından 2019-2020 sezonunda İstanbulspor'u çalıştırdı.
2021-22 sezonu için Bursaspor'la anlaştı. 19 Eylül 2021 tarihinde buradaki görevine son verildi.
Bursaspor sonrası Denizlispor ardından İstanbulspor'la sözleşme imzaladı.
Son olarak Alanyaspor'un başına getirilen teknik adam 5 yıllık sözleşme imzaladı.