Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu! Okan Buruk'tan o isme kesik

Süper Lig'in lideri Galatasaray, yarın Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kamp kadrosunu açıklayan sarı-kırmızılılarda Serge Aurier kamp kadrosuna alınırken, sezon sonunda gönderileceği iddia edilen Sergio Oliveira, kadroda yer almadı.

Süper Lig'de rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider olan Galatasaray, yarın Alanyaspor deplasmanına çıkacak. 15 Nisan saat 20:00'de başlayacak maçın hakemi Cihan Aydın. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi de Çağdaş Altay olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda yabancı hakem görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararına göre Alanyaspor- Galatasaray maçında yabancı VAR hakemi olacak. O isim ise Fabio Melo olacak.

2 İSME KESİK

Alanyaspor deplasmanı öncesi kamp kadrosunu açıklayan Galatasaray'da 2 isim kesik yedi. Teknik direktör Okan Buruk'la tartıştığı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Sergio Oliveira ve Günay Güvenç kadroda yer almazken, Serge Aurier kamp kadrosuna alındı.