EuroBasket'te turnuvanın en iyi takımına seçilen Alperen Şengün en çok araştırılan oyunculardan biri oldu. Peki Alperen Şengün kaç yaşında, evli mi, nerede oynuyor? İşte Alperen Şengün ile ilgili öne çıkanlar...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002’de Giresun’da doğdu. 23 yaşındadır. Annesi Ayşe Şengün, babası Kemal Şengün'dür. Memleketi Giresun'dur.

ALPEREN ŞENGÜN EVLİ Mİ?

Alperen Şengün özel hayatını göz önünde yaşamaktan çekinen sporcularımızdandır. Ailesi ile güçlü bir bağı vardır. Kendisi evli değil, bekardır.

ALPEREN ŞENGÜN NEREDE OYNUYOR?

Alperen Şengün NBA'de Houston Rockets'te oynuyor. Alperen 2007'de All Star maçına seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıyı gösteren ikinci Türk basketbolcu olarak tarihe geçti.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine Bandırma Kırmızı ve Bandırma BK ile başlayan Alperen Şengün, 2020 yılında Beşiktaş forması giydi. Buradaki üstün performansıyla Basketbol Süper Ligi’nin en genç MVP’si seçildi ve kısa sürede NBA takımlarının ilgisini çekti. 2021 NBA Draftı’nda 1. tur 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçilen genç yıldız, aynı gün Houston Rockets’a takas edildi. Günümüzde de Houston Rockets formasıyla NBA’de mücadele ediyor ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda oynuyor.