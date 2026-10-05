Altı Üstü İstanbul 16. bölüm için bekleyiş sürerken 5 Ekim ATV yayın akışı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen yapımın yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı, ertelemenin nedeni ve yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Altı Üstü İstanbul neden yok?

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Altı Üstü İstanbul'un 5 Ekim Pazartesi günkü yayın durumu, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. ATV yayın akışında yapılan değişiklik sonrası 16. bölüm tarihi, dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI?

Altı Üstü İstanbul 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Dizinin normal yayın düzeninde pazartesi akşamları ATV'de ekrana geldiği biliniyor ancak bu haftaki yayın akışı milli maç nedeniyle değişti. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi kapsamında İtalya ile karşı karşıya gelecek ve mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te ATV'den canlı yayınlanacak. Dizinin 20.00'de özel bölümü ekrana gelecek.

Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, 16. bölüm neden yok? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm tarihi

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM NEDEN YOK?

Altı Üstü İstanbul 16. bölümünün bu akşam yayınlanmamasının nedeni İtalya-Türkiye milli maçı nedeniyle ATV yayın akışının değişmesi. TFF'nin resmi maç programına göre A Milli Takım, 5 Ekim Pazartesi günü Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele yerel saatle 20.45, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından yayınlanacak.

Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı, 16. bölüm neden yok? Altı Üstü İstanbul yeni bölüm tarihi

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Dizi normal yayın planında pazartesi akşamları ekrana geliyor ve 5 Ekim'deki milli maç nedeniyle verilen aranın ardından bir sonraki pazartesi günü yayın düzenine dönmesi bekleniyor.

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