Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla ekranlara dönerken Gezep karakterinin yeni bölümde yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin sevilen karakterlerinden Gezep'in akıbeti ve Onur Dilber'in kadrodaki durumu yeniden araştırılmaya başlandı.

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Taşacak Bu Deniz 32. bölümüyle yeni sezonuna başlarken geçen sezon hikayede önemli bir yere sahip olan Gezep'in ekranda görülmemesi merak konusu oldu. Onur Dilber'in canlandırdığı karakterin yeni sezondaki durumu ve oyuncunun diziyle ilgili daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP NEDEN YOK?

Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterinin yeni sezonda yer almamasının nedeni, karakteri canlandıran Onur Dilber'in oyuncu kadrosundan ayrılması. Dilber, haziran ayında yaptığı açıklamada Gezep'in yeni sezonda olmayacağını kendisinin de öğrendiğini belirterek bu karara şaşırdığını ve üzüldüğünü ifade etmişti. Yapım tarafından Gezep karakterinin neden hikayeden çıkarıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, Onur Dilber diziden ayrıldı mı?

Gezep'in yokluğu, dizinin 2 Ekim'de ekrana gelen yeni sezon bölümünün ardından yeniden gündeme geldi. 32. bölümde karakterin yer almaması üzerine izleyiciler özellikle "Gezep neden yok?" ve "Gezep diziden ayrıldı mı?" sorularına yöneldi.

Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, Onur Dilber diziden ayrıldı mı?

ONUR DİLBER DİZİDEN AYRILDI MI?

Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrıldı. Gezep karakterini canlandıran oyuncu ayrılığı sezon finalinin ardından yaptığı açıklamayla duyurdu. Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz sonrasındaki yeni projesi de belli oldu. Oyuncu, Hamal dizisinin kadrosuna katıldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Fahriye Evcen, Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar gibi isimler bulunuyor. Hamal'ın senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

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