Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, Onur Dilber diziden ayrıldı mı?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, Onur Dilber diziden ayrıldı mı?
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz Gezep neden yok, Onur Dilber diziden ayrıldı mı?

Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla ekranlara dönerken Gezep karakterinin yeni bölümde yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin sevilen karakterlerinden Gezep'in akıbeti ve Onur Dilber'in kadrodaki durumu yeniden araştırılmaya başlandı.

Kaydet
|

Taşacak Bu Deniz 32. bölümüyle yeni sezonuna başlarken geçen sezon hikayede önemli bir yere sahip olan Gezep'in ekranda görülmemesi merak konusu oldu. Onur Dilber'in canlandırdığı karakterin yeni sezondaki durumu ve oyuncunun diziyle ilgili daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP NEDEN YOK?

Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterinin yeni sezonda yer almamasının nedeni, karakteri canlandıran Onur Dilber'in oyuncu kadrosundan ayrılması. Dilber, haziran ayında yaptığı açıklamada Gezep'in yeni sezonda olmayacağını kendisinin de öğrendiğini belirterek bu karara şaşırdığını ve üzüldüğünü ifade etmişti. Yapım tarafından Gezep karakterinin neden hikayeden çıkarıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, Onur Dilber diziden ayrıldı mı?
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz Gezep neden yok, Onur Dilber diziden ayrıldı mı?

Gezep'in yokluğu, dizinin 2 Ekim'de ekrana gelen yeni sezon bölümünün ardından yeniden gündeme geldi. 32. bölümde karakterin yer almaması üzerine izleyiciler özellikle "Gezep neden yok?" ve "Gezep diziden ayrıldı mı?" sorularına yöneldi.

Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, Onur Dilber diziden ayrıldı mı?
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz Gezep neden yok, Onur Dilber diziden ayrıldı mı?

ONUR DİLBER DİZİDEN AYRILDI MI?

Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrıldı. Gezep karakterini canlandıran oyuncu ayrılığı sezon finalinin ardından yaptığı açıklamayla duyurdu. Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz sonrasındaki yeni projesi de belli oldu. Oyuncu, Hamal dizisinin kadrosuna katıldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Fahriye Evcen, Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar gibi isimler bulunuyor. Hamal'ın senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Taşacak Bu Deniz Huriye kimdir? Buse Sinem İren hayatı, kariyer ve oynadığı diziler
HABERLER
Taşacak Bu Deniz Huriye kimdir? Buse Sinem İren hayatı, kariyer ve oynadığı diziler
Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kimdir? Ali Önsöz
HABERLER
Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kimdir? Ali Önsöz'ün oynadığı diziler ve kariyeri
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.