Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon kadrosuna katılan Huriye karakteri dikkat çekti. Huriye'ye hayat veren Buse Sinem İren'in yaşı, memleketi, eğitimi, oyunculuk ve stand-up kariyeri ile rol aldığı yapımlar araştırılıyor.

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Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonunda hikayeye dahil olan yeni karakterlerden Huriye Varoğlu, Emriye ile birlikte Koçari'ye gelerek aile içindeki dengeleri değiştirecek isimlerden biri oldu.

TAŞACAK BU DENİZ HURİYE KİMDİR?

Huriye Varoğlu, Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonunda Emriye Varoğlu'nun yanında Koçari'ye gelen yeni karakterlerden biri. İlk izlenimde sıcak, becerikli ve çevresiyle kolay iletişim kurabilen biri olarak tanıtılan Huriye'nin, olayların ilerleyen bölümünde daha hesapçı yönü ön plana çıkıyor. Karakter, karşısına çıkan fırsatları değerlendirmeyi bilen ve kendi çıkarlarını gözeterek hareket eden yapısıyla hikayeye dahil oluyor. Karakter tanıtımında Huriye'nin Koçari'deki en önemli hedeflerinden birinin Adil Koçari olduğu belirtildi.

Taşacak Bu Deniz Huriye kimdir? Buse Sinem İren hayatı, kariyer ve oynadığı diziler

BUSE SİNEM İREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse Sinem İren, 8 Ocak 1991 tarihinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dünyaya geldi. 2008'de Karamürsel Anadolu Lisesi'nden, 2012 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğun yanı sıra stand-up komedyeni, oyuncu koçu ve sanat tarihçisi olarak da çalışmalar yapan İren, sahne kariyerini müzikle birleştirdiği gösteriler yapıyor.

İren'in stand-up yolculuğu BKM Açık Mikrofon ile başladı. Daha sonra tek kişilik gösterileriyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde sahne aldı.

BUSE SİNEM İREN OYNADIĞI DİZİLER

Taşacak Bu Deniz 2026

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... 2024-2025

Menajerimi Ara 2020-2021

Çocuklar Duymasın 2018-2019

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