Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonuna katılan Emriye Hala karakteri, yeni bölüm öncesinde izleyicilerin dikkatini çekti. Karaktere hayat veren Ayla Baki'nin yaşı, memleketi, tiyatro geçmişi ve rol aldığı yapımlar araştırılıyor.

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Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarına dönerken oyuncu kadrosuna dahil olan Emriye Varoğlu karakteri de öne çıktı. Koçari ailesinden olan Emriye Hala'nın gelişi, Koçari cephesindeki dengeleri değiştirecek gelişmeler arasında yer alacak.

TAŞACAK BU DENİZ EMRİYE HALA KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Emriye Varoğlu, Adil Koçari'nin halası ve aynı zamanda süt annesi olarak hikayeye dahil oluyor. Uzun yıllar önce Koçari ailesinden ayrılarak yaylaya yerleşen Emriye, aile içinde sözü geçen, güçlü ve otoriter bir karakter olarak tanıtıldı. Yeni sezon tanıtımlarında Emriye Hala'nın gelişiyle birlikte Adil'in geçmişiyle bağlantılı yeni hesaplaşmalar gündeme gelecek.

Taşacak Bu Deniz Emriye hala kimdir, Ayla Baki hangi dizilerde oynadı?

AYLA BAKİ KİMDİR?

Ayla Baki, 29 Eylül 1968 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Baki, uzun yıllar sahne çalışmalarını sürdürdü. Televizyon ve sinema projelerinde de yer alan Ayla Baki, farklı dönemlerde dram ve komedi türündeki yapımlarda izleyici karşısına çıktı. 2026 yılında Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezon kadrosuna Emriye Varoğlu rolüyle katıldı.

AYLA BAKİ OYNADIĞI DİZİLER

4N1K Düğün

Bedel 2015

Nazlı Yarim 2007

Naciye'yi Kim Sevmez

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