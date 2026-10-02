Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Taşacak Bu Deniz Emriye hala kimdir, Ayla Baki hangi dizilerde oynadı?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Taşacak Bu Deniz Emriye hala kimdir, Ayla Baki hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz Emriye hala kimdir, Ayla Baki hangi dizilerde oynadı?

Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezonuna katılan Emriye Hala karakteri, yeni bölüm öncesinde izleyicilerin dikkatini çekti. Karaktere hayat veren Ayla Baki'nin yaşı, memleketi, tiyatro geçmişi ve rol aldığı yapımlar araştırılıyor.

Kaydet
|

Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarına dönerken oyuncu kadrosuna dahil olan Emriye Varoğlu karakteri de öne çıktı. Koçari ailesinden olan Emriye Hala'nın gelişi, Koçari cephesindeki dengeleri değiştirecek gelişmeler arasında yer alacak.

TAŞACAK BU DENİZ EMRİYE HALA KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Emriye Varoğlu, Adil Koçari'nin halası ve aynı zamanda süt annesi olarak hikayeye dahil oluyor. Uzun yıllar önce Koçari ailesinden ayrılarak yaylaya yerleşen Emriye, aile içinde sözü geçen, güçlü ve otoriter bir karakter olarak tanıtıldı. Yeni sezon tanıtımlarında Emriye Hala'nın gelişiyle birlikte Adil'in geçmişiyle bağlantılı yeni hesaplaşmalar gündeme gelecek.

Taşacak Bu Deniz Emriye hala kimdir, Ayla Baki hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz Emriye hala kimdir, Ayla Baki hangi dizilerde oynadı?

AYLA BAKİ KİMDİR?

Ayla Baki, 29 Eylül 1968 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Baki, uzun yıllar sahne çalışmalarını sürdürdü. Televizyon ve sinema projelerinde de yer alan Ayla Baki, farklı dönemlerde dram ve komedi türündeki yapımlarda izleyici karşısına çıktı. 2026 yılında Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezon kadrosuna Emriye Varoğlu rolüyle katıldı.

AYLA BAKİ OYNADIĞI DİZİLER

4N1K Düğün

Bedel 2015

Nazlı Yarim 2007

Naciye'yi Kim Sevmez

İLGİLİ HABERLER
Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kimdir? Ali Önsöz
HABERLER
Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kimdir? Ali Önsöz'ün oynadığı diziler ve kariyeri
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.