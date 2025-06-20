Altın fiyatları düştü mü? Yastık altı sarsıldı!

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın piyasalarında dalgalanma başladı. 20 Haziran itibarıyla altın güne düşüş eğilimiyle başlamışken yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını merak ediyor.

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanan faiz kararı sonrası altın piyasaları yeniden yön değiştirdi. Geçtiğimiz hafta yükseliş ivmesi kazanan altın, 20 Haziran sabahına değer kaybıyla başladı. Yastık altı birikim yapan vatandaşlar ve yatırımcılar ise Altın fiyatları düştü mü, düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap aramaya başladı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

FED’in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı, küresel piyasalarda temkinli fiyatlamalara neden oldu. Jeopolitik risklerin hala sıcaklığını koruduğu bir dönemde İsrail-İran hattındaki gerilim de yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yöneltti.

Ancak haftaya değer kaybıyla başlayan altın, bu gelişmeler karşısında kısa vadede baskı altına girdi.

20 Haziran 2025 itibarıyla gram altın 4.280 TL alış, 4.281 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7.029 TL alış, 7.087 TL satış seviyesinde yer alıyor. Yarım, tam ve Cumhuriyet altınında da benzer şekilde düşüşler yaşanıyor.

20 HAZİRAN 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 4.280 TL

Satış: 4.281 TL

Önceki kapanış: 4.291 TL

Çeyrek Altın

Alış: 7.029 TL

Satış: 7.087 TL

Önceki kapanış: 7.138 TL

Yarım Altın

Alış: 14.056 TL

Satış: 14.174 TL

Önceki kapanış: 14.276 TL

Tam Altın

Alış: 27.643 TL

Satış: 28.189 TL

Önceki kapanış: 28.312 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 28.025 TL

Satış: 28.218 TL

Önceki kapanış: 28.421 TL

Ata Altın

Alış: 28.507 TL

Satış: 29.226 TL

Önceki kapanış: 29.355 TL