Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Altın fiyatları düştü mü? Yastık altı sarsıldı!

Altın fiyatları düştü mü? Yastık altı sarsıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın fiyatları düştü mü? Yastık altı sarsıldı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın piyasalarında dalgalanma başladı. 20 Haziran itibarıyla altın güne düşüş eğilimiyle başlamışken yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını merak ediyor.

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanan faiz kararı sonrası altın piyasaları yeniden yön değiştirdi. Geçtiğimiz hafta yükseliş ivmesi kazanan altın, 20 Haziran sabahına değer kaybıyla başladı. Yastık altı birikim yapan vatandaşlar ve yatırımcılar ise Altın fiyatları düştü mü, düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap aramaya başladı.

Altın fiyatları düştü mü? Yastık altı sarsıldı! - 1. Resim

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

FED’in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı, küresel piyasalarda temkinli fiyatlamalara neden oldu. Jeopolitik risklerin hala sıcaklığını koruduğu bir dönemde İsrail-İran hattındaki gerilim de yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yöneltti.

Ancak haftaya değer kaybıyla başlayan altın, bu gelişmeler karşısında kısa vadede baskı altına girdi.
20 Haziran 2025 itibarıyla gram altın 4.280 TL alış, 4.281 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 7.029 TL alış, 7.087 TL satış seviyesinde yer alıyor. Yarım, tam ve Cumhuriyet altınında da benzer şekilde düşüşler yaşanıyor.

Altın fiyatları düştü mü? Yastık altı sarsıldı! - 2. Resim

20 HAZİRAN 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 4.280 TL

Satış: 4.281 TL

Önceki kapanış: 4.291 TL

Çeyrek Altın

Alış: 7.029 TL

Satış: 7.087 TL

Önceki kapanış: 7.138 TL

Altın fiyatları düştü mü? Yastık altı sarsıldı! - 3. Resim

Yarım Altın

Alış: 14.056 TL

Satış: 14.174 TL

Önceki kapanış: 14.276 TL

Tam Altın

Alış: 27.643 TL

Satış: 28.189 TL

Önceki kapanış: 28.312 TL

Altın fiyatları düştü mü? Yastık altı sarsıldı! - 4. Resim

Cumhuriyet Altını

Alış: 28.025 TL

Satış: 28.218 TL

Önceki kapanış: 28.421 TL

Ata Altın

Alış: 28.507 TL

Satış: 29.226 TL

Önceki kapanış: 29.355 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Brent petrol düşüşe geçti! ABD İran savaşacak mı, Trump’ın İran kararı ne yönde?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Brent petrol düşüşe geçti! ABD İran savaşacak mı, Trump’ın İran kararı ne yönde? - HaberlerBrent petrol düşüşe geçti! ABD İran savaşacak mı, Trump’ın İran kararı ne yönde?Anoreksiya hastaları neden yemek yemez? Nihal Candan’ın hastalığı ve yemeyi reddetme sebebi - HaberlerAnoreksiya hastaları neden yemek yemez? Nihal Candan’ın hastalığı ve yemeyi reddetme sebebiCuma hutbesi konusu ne? Diyanet 20 Haziran hutbesini yayımladı - HaberlerCuma hutbesi konusu ne? Diyanet 20 Haziran hutbesini yayımladıKarne dağıtım saati 20 Haziran: Bugün karneler saat kaçta verilecek? - HaberlerKarne dağıtım saati 20 Haziran: Bugün karneler saat kaçta verilecek?Prens 3.sezon 8.bölüm ne zaman? Bongomya’da Osmanlı rüzgarları! - HaberlerPrens 3.sezon 8.bölüm ne zaman? Bongomya’da Osmanlı rüzgarları!TEDAŞ başvuru yayında! Talepler artık buradan takip edilecek - HaberlerTEDAŞ başvuru yayında! Talepler artık buradan takip edilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...