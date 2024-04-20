Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Ömer Çınar’ın hayatı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Nisan 2024 08:52 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 09:01 - Güncelleme:

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Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre AYM üyeliğine Prof. Dr. Ömer Çınar seçildi. Vatandaşlar ise kimdir ve hangi görevlerde bulundu merak ediyor. İşte biyografisinde yer alan bilgiler...