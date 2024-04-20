Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Ömer Çınar’ın hayatı
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Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre AYM üyeliğine Prof. Dr. Ömer Çınar seçildi. Vatandaşlar ise kimdir ve hangi görevlerde bulundu merak ediyor. İşte biyografisinde yer alan bilgiler...
Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından üyeliğin boş kalması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar'ı AYM üyeliğine atadı.
1979 senesinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Eynesil’de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
2001 senesinde stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna kayıt olmuştur. Marmara Üniversitesi SBE Özel Hukuk alanına 2002 yılında Fikri Hukuk Açısından Eser Sahibinin Hakları ve Korunması teziyle yüksek lisans yaptı.
2009 yılında ise Tüketici Hukukunda Haksız şartlar tezi ile doktorasını yapmıştır. 2004-2005 yılları aralığında Almanya'da çeşitli akademik çalışmalar yürüttü.
2013 senesinde Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi eserini yayınladı ve 2014 yılında Medeni Hukuk alanında doçent oldu.
2008 senesinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başladı.
2011-2017 yılları aralığında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk öğretim üyesi olarak çalışan isim Mart 2017 tarihinde görevinden ayrıldı ve İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yer almaya başladı.
İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi