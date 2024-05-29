Ankara Kalecik’te 2.7 büyüklüğünde deprem oldu
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre son verilere anlık olarak ulaşabilmekteyiz. 29 Mayıs günü Ankara'da sarsıntı hissedenler ise deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde gibi aramalar yaptı. İşte AFAD son depremler listesi...
Bugün akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından Ankara'da deprem kaç şiddetinde oldu araması yapıldı. Az önce olan tüm depremlere AFAD sayesinde erişebiliyoruz.
Ankara Kalecik’te 2.7 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi son verilerinde yer alan bilgiler şöyle:
AFAD aracılığıyla 29 Mayıs günü hissedilen tüm sarsıntıların konumuna, saatine anlık olarak erişebiliyoruz. Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Van gibi illerimizde olan tüm depremlerin son listelerine her gün listeleniyor.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi