Ankara Kalecik’te 2.7 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 18:10 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 18:13 - Güncelleme:

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre son verilere anlık olarak ulaşabilmekteyiz. 29 Mayıs günü Ankara'da sarsıntı hissedenler ise deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde gibi aramalar yaptı. İşte AFAD son depremler listesi...