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Ankara Kalecik’te 2.7 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara Kalecik’te 2.7 büyüklüğünde deprem oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre son verilere anlık olarak ulaşabilmekteyiz. 29 Mayıs günü Ankara'da sarsıntı hissedenler ise deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde gibi aramalar yaptı. İşte AFAD son depremler listesi...

Bugün akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından Ankara'da deprem kaç şiddetinde oldu araması yapıldı. Az önce olan tüm depremlere AFAD sayesinde erişebiliyoruz.

Ankara Kalecik’te 2.7 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi son verilerinde yer alan bilgiler şöyle:

Ankara Kalecik’te 2.7 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

AFAD aracılığıyla 29 Mayıs günü hissedilen tüm sarsıntıların konumuna, saatine anlık olarak erişebiliyoruz. Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Van gibi illerimizde olan tüm depremlerin son listelerine her gün listeleniyor.

Ankara Kalecik’te 2.7 büyüklüğünde deprem oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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