Ankara Mamak'ta su kesintisi son dakika! ASKİ planlı su kesintisi programını paylaştı, Mamak'ta sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek?

Kesikköprü Baraj'ındaki hatlarda meydana gelen patlama sonrası şehre verilen su miktarı yarı yarıya geriledi. ASKİ, bugün için planlanan su kesintisi programını ve etkilenen mahalleri açıkladı.

Mamak'ta suların saat geleceği bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

MAMAK'TA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERİ GELECEK?

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Mamak ilçesinde 1 Ekim 2025 saat 08.00'dan itibaren başlayan su kesintisi, 2 Ekim 2025 23.55'te sona erecek.

Ankara'da su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü Hattı'nda meydana gelen arızalar sebebiyle kesinti yaşanmaktadır.

Mamak’ta kesintiden etkilenen mahalleler şunlardır:

Başak, Ekin, Bostancık, Gökçeyurt (üst kot), Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Harman, Misket (alt kot), Çağlayan (alt kot), Hürel, Gülveren, Diriliş, Altınevler, Şafaktepe (alt kot), Demirlibahçe (alt kot), Derbent, Araplar, Dostlar, Tepecik, Köstence, Kusunlar, Kayaş, Küçükkayaş, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Kırıkköy, Bayındır, Yeni Bayındır, Ortaköy, Kutludüğün, Lalahan, Karşıyaka, Üreğil.

ANKARA SU KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

ASKİ'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacaktır. Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaşanan su kesintisiyle ilgili açıklama yaptı. Şu ifadeler kullanıldı:

"Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara’ya verilen su miktarı yarı yarıya azalmıştır. Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlanmıştır.

Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması beklenmektedir. Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabilecektir. Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı, ASKİ’nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."