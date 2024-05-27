Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Anne kız ilişkisini konu alan Yalan dizisinde Melike'yi Aslıhan Güner oynuyor

Anne kız ilişkisini konu alan Yalan dizisinde Melike'yi Aslıhan Güner oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anne kız ilişkisini konu alan Yalan dizisinde Melike&#039;yi Aslıhan Güner oynuyor
Aslıhan Güner, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan Yalan dizisi bu akşam ekranlara gelecek. Fragmanını izleyenler ise konusu ne, oyuncuları kim gibi sorulara cevap ararken Melike karakterini oynayan gerçekte kim araştırılıyor. Yeni başlayacak olan dizinin uyarlama olup olmadığı da gündemde yer almıştı. İşte konusuna ve Melike karakterine dair bilgiler...

Yeni başlayacak olan Yalan dizisinin tanıtımının ardından Melike karakteri gündeme geldi. Heyecanla beklenen yeni dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alırken konusu da merak konusu olmuştu. Yalan dizisine dair bilgiler...

Melike karakterini, Aslıhan Güner oynarken dizi bu akşam 20.00'da ekranlara gelecek. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun yaptığı dizide kocasının katil olmakla suçlanan Melike, 20 sene sonra cezaevinden çıkar. Uzun yıllardır göremediği kızını görmek isteyen isim, birçok yalanla karşı karşıya kalırken kocasının ailesinin intikamı ile de mücadele eder.

Kızı olan Hazal'a yakınlaşmak için çabalayan Melike, zor anlar yaşa çünkü Hazal, gerçek kızı değildir.

Anne- kız ilişkisi konusunu ele alan Yalan dizisinde Melike karakterini Aslıhan Güner oynuyor - 1. Resim

Yer alan isimler şöyle:

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kanlar içinde yerde yatan adam yardıma gelenlerden sigara istedi!Rus yetkili 3 Avrupa şehrini doğrudan işaret etti! "İşgal edip topraklarımıza katmalıyız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halka arz sonuçlarına göre 13 lot dağıtacak olan Onur Yüksek hissesi 28 Mayıs'ta işlem görecek - HaberlerHalka arz sonuçlarına göre 13 lot dağıtacak olan Onur Yüksek hissesi 28 Mayıs'ta işlem görecekBu haftanın takvimine göre Altınkılıç Gıda ve 2 hisse daha halka arz oluyor (27 Mayıs) - HaberlerBu haftanın takvimine göre Altınkılıç Gıda ve 2 hisse daha halka arz oluyor (27 Mayıs)Yeni Şampiyonlar Ligi formatına göre lig aşamasına 32 takım yerine 36 takım katılacak - HaberlerYeni Şampiyonlar Ligi formatına göre lig aşamasına 32 takım yerine 36 takım katılacakGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçmesi halinde gruplarda yer alacak - HaberlerGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeleri geçmesi halinde gruplarda yer alacakGalatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu! Sarı-kırmızılılar 5. yıldıza bir adım uzaklıkta - HaberlerGalatasaray 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu! Sarı-kırmızılılar 5. yıldıza bir adım uzaklıktaFenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi çıkan tartışma nedeniyle seyircisiz oynanabileceği iddia edildi - HaberlerFenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi çıkan tartışma nedeniyle seyircisiz oynanabileceği iddia edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...