Anne kız ilişkisini konu alan Yalan dizisinde Melike'yi Aslıhan Güner oynuyor

Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan Yalan dizisi bu akşam ekranlara gelecek. Fragmanını izleyenler ise konusu ne, oyuncuları kim gibi sorulara cevap ararken Melike karakterini oynayan gerçekte kim araştırılıyor. Yeni başlayacak olan dizinin uyarlama olup olmadığı da gündemde yer almıştı. İşte konusuna ve Melike karakterine dair bilgiler...

Yeni başlayacak olan Yalan dizisinin tanıtımının ardından Melike karakteri gündeme geldi. Heyecanla beklenen yeni dizinin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alırken konusu da merak konusu olmuştu. Yalan dizisine dair bilgiler...

Melike karakterini, Aslıhan Güner oynarken dizi bu akşam 20.00'da ekranlara gelecek. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun yaptığı dizide kocasının katil olmakla suçlanan Melike, 20 sene sonra cezaevinden çıkar. Uzun yıllardır göremediği kızını görmek isteyen isim, birçok yalanla karşı karşıya kalırken kocasının ailesinin intikamı ile de mücadele eder.

Kızı olan Hazal'a yakınlaşmak için çabalayan Melike, zor anlar yaşa çünkü Hazal, gerçek kızı değildir.

Yer alan isimler şöyle:

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat.