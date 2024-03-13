Antalya seçim anketi 2024! (%) Antalya yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 14:08 - Güncelleme: 13 Mart 2024 14:09 - Güncelleme:

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Antalya seçim anketi 2024! Hakan Tütüncü mü Muhittin Böcek mi önde? | Antalya Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Antalya belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Hakan Tütüncü ile CHP adayı Muhittin Böcek önde gözüküyor. Peki, Antalya son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Antalya’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!