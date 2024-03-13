Antalya seçim anketi 2024! (%) Antalya yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Antalya seçim anketi 2024! Hakan Tütüncü mü Muhittin Böcek mi önde? | Antalya Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Antalya belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Hakan Tütüncü ile CHP adayı Muhittin Böcek önde gözüküyor. Peki, Antalya son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Antalya’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Antalya yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Antalya yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Antalya ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Antalya seçim anketi 2024 sonucu!
ANTALYA SEÇİM ANKETİ 2024
Antalya’da 1910 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 23 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
AK Parti-MHP (Hakan Tütüncü): %41
CHP (Muhittin Böcek): %34
İYİ Parti (Nesrin Ünal): %7
DEM Parti (Kemal Bülbül): %7
Zafer Partisi (Oğuz Ersöz): %2
YRP (Ümit Özkurt): %1,5
Saadet Partisi (Ersan Bilgin): %1
DEVA Partisi (Kıvanç Çetinkaya): %0,5
Diğer: %1
Kararsız: %5
ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Antalya 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %32,31
AK Parti: %29,06
İYİ Parti: %11,31
MHP: %10,03
YSP: %4,90
TİP: %4,55
YRP: %1,26
ANTALYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Antalya 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %50,62
AK Parti: %46,27
Saadet Partisi: %0,96
DSP: %0,96
DP: %0,57
Kaynak: Türkiye Gazetesi