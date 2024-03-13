Ali Koç'tan yaylım ateşi! 'Galatasaray Türk futbolu için beka sorunu'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 saate yakın süren basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunarak ezeli rakibi Galatasaray'a göndermelerde bulundu. Dursun Özbek'in söylemlerine tepkide bulunan Koç, "Sadece kendileri için değil, tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Hatta bunun için her hafta kendi kanallarında "Futbol için Adalet" programı yapacaklarını da söylediler. Çıkarları söz konusu olduğunda kimin emeğini gasp etmeleri gerekiyorsa yaparlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Ezeli rakipleri Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara tepki gösteren Koç, "Galatasaray'ın Türk futbolunda nasıl bir beka sorunu olduğunu kanıtlarla anlatacağım. Galatasaray yöneticilerinin istediklerini almak için ne yönlere başvurduğunu anlatacağım. Hayallerle değil gerçeklerle konuşacağım." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN İFADELER

Galatasaray'ın Türk futbolunda nasıl bir beka sorunu olduğunu kanıtlarla anlatacağım. Galatasaray yöneticilerinin istediklerini almak için ne yönlere başvurduğunu anlatacağım. Hayallerle değil gerçeklerle konuşacağım.

Rakibimizin başkanından, yöneticilerine... Sporu düşürdüğü seviye mezbahtan aşağıda. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyorlar. Buna dur diyebilen bir TFF yok, başka bir yer de yok.

Galatasaray'ın Türk futbolunda nasıl bir beka sorunu olduğunu kanıtlarla anlatacağım. Galatasaray yöneticilerinin istediklerini almak için ne yönlere başvurduğunu anlatacağım. Hayallerle değil, istatistikler ve gerçeklerle konuşacağım.

'KUL HAKKI YEMEKTEN ÇEKİNMEZLER'

Bu toplantının öznesi, rakibimiz olacak çünkü rakibimiz son dönemlerde 'proje, Çanakkale, bölücülük, ananas' gibi deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize onları hatırlatmayı amaçlıyorum

Tenhada ayrı, umumi de ayrı söylemde bulunurlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini başkalarına hiç çekinmeden yaparlar. 'Biz de bunu yapmıştık, başkası ne düşünür' demezler. Hak, hukuk, mevduat ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten hiç çekinmezler.

'HANGİSİ GERÇEK?'

'Elimizde VAR kayıtları var, ligi bitirmeyiz, elimizde belge var' derler. Sezon bitince her şeyi açıklayacağız derler ama sonra istedikleri olunca suspus olurlar.

Sadece kendileri için değil, tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Hatta bunun için her hafta kendi kanallarında "Futbol için Adalet" programı yapacaklarını da söylediler. Çıkarları söz konusu olduğunda kimin emeğini gasp etmeleri gerekiyorsa yaparlar.

TFF ve kurulları Galatasaray için ne anlam ifade ediyor? Aralarında danışıklı dövüş mü var? 'Türk futbolunun iradeye, liyakatli yönetime ihtiyacı var' dediler. Sonra TFF'yi istifaya davet ettiler. İki gün önce de TFF'yi hesap vermeye çağırdılar. Hangisi gerçek?

ALİ KOÇ'TAN GALATASARAY'A YABANCI HAKEM ÇAĞRISI

Madem TFF başkanından memnun değilsiniz, kurullar rezil... O zaman siz de bizim gibi yabancı hakem talebini destekleyin. Mertseniz, kendinize güveniyorsanız... Bu sizin en büyük samimiyet testinizdir. Riyakar oğlu riyakarsınız. Beka problemisiniz. Çünkü milyonların arasına nefret tohumları ekiyorsunuz.

ALİ KOÇ: İŞİ KILIFINA UYDURMADA USTALAR

Ama tabii yabancı hakem istemezler. Avrupa'da görüyorlar nelerin olduğunu. Kendilerini yere atıyorlar, Avrupalı hakem hemen 'kalk kalk kalk' diyor. En iyi sonuçları Türk hakemleriyle alıyorlar.

Bunların transfer yapma kültürleri olağanüstü. Kimse yanına yaklaşamaz. Birçok kulüp de şikayet eder ama seslerini çıkaramazlar. Oyuncu ayartmada, çıkarlarına göre haber çıkarmada, işi kılıfına uydurmada ustalar.

4 futbolcu var ki kontratta bahsedilen bedellerin, gerçek rakam olmasının imkanı yok. Bunlarda resmi ve gayri resmi kontrat yapma yaklaşımı var. Futbolcuyla anlaştıkları bedel ile, resmi kontratta yazan bedel arasında fark var. Sorunca da sponsorluk derler.

Bunların transfer yapma kültürleri olağanüstü. Kimse yanına yaklaşamaz. Birçok kulüp de şikayet eder ama seslerini çıkaramazlar. Oyuncu ayartmada, çıkarlarına göre haber çıkarmada, işi kılıfına uydurmada ustalar.

4 futbolcu var ki kontratta bahsedilen bedellerin, gerçek rakam olmasının imkanı yok. Bunlarda resmi ve gayri resmi kontrat yapma yaklaşımı var. Futbolcuyla anlaştıkları bedel ile, resmi kontratta yazan bedel arasında fark var. Sorunca da sponsorluk derler.

Bu imaj hakları mevzusundan 5 milyon euro haberleri çıktı. Bu imaj hakkı sözleşmeleri Türkiye'de mi yapılıyor? SPDK'ya veriliyor mu? Yeni spor yasasına göre verilmesi gerekiyor. Biz bunları TFF'ye soracağız.

ALİ KOÇ'TAN ZANIOLO, BAKAMBU VE MORUTAN İDDİASI

Başka bir transfer başarısı var. Real Betis'in Bakambu transferi. Bir kurum niye doğruyu söylemez, olduğu gibi göstermez? Herhalde çok moda olduğu için değil. Betis başkanı da ödediğimiz paraya bonservis dahil diyor. Bonusun gerçekleşmesi için olağanüstü şartlar olmalı…

Morutan... 3 milyon euroya satmışlar, müthiş başarı dedik. Ben öyle düşündüm. Keşke bizde de böyle bir sihirbaz olsa dedim. Halbuki işin öyle olmadığını anladık. Bu, ancak belirli sayıda ilk 11 oynarsa devreye giriyor. Haliyle kulübü şu anda ilk 11 oynatmıyor. Acaba bu limit açmada kullanıldı mı? Bu konuyu takip ediyoruz.

Zaniolo mevzusu var bir de. Galatasaray'ın bir yöneticisi, Zaniolo'ya verdiğimiz teklifi bir TV programında ifşa etti. Bu normalde bir suç. Diyor ki 'Fenerbahçe daha çok verdi ama oyuncu bizi seçti' diyor. Biz de bunu mahkemeye götürdük.

ALİ KOÇ'TAN ÜMİT KARAN GÖNDERMESİ

Bir kulüp başkanı çıkıp '3 futbolcunun beyni ile kalbi çelişmiş olabilir' demiştir. Bu Fenerbahçe tarafında olsa neler olurdu bir düşünün.

Bu işin nirvanası, Ümit Karan'ın Eskişehirspor forması giyereken söylediği şeyler. 'Galatasaraylıyım, Fenerbahçe şampiyon olmasın diye gol atmak istemedim' diyor. Belhanda'nın geçen sezon maçtan önce üçlü çektirmesi.

Oyuncularımız sahada dayak yiyor. Basket maçı gibi faul, sarı kart. Bunların yaptığı pozisyonlar ağır pozisyonlar ama hiçbir kart çıkmıyor. Bu hakemler bir sonraki maçlara atandığı için hakem camiasına da etkisi var. Psikolojik etkisi de var. Bunlar başarıları bu yöntemle elde ediyor.

Vinicius, hakeme söz söylüyor hiçbir kart yok. Yüzüne söylüyor hem de. Fred arkasını dönüp, 'aptalca bir karar' diyor kırmızı kart yiyor.

ALİ KOÇ'TAN ICARDI TEPKİSİ

Mauro Icardi, kamuoyu baskısı sayesinde PFDK'ya sevkedildi. Onda da tedbirsiz... 'Alt limitten ceza ver' demek bu.

Bu çifte standart durumunu kimseye anlatamazsınız. Bu sene bize 9 milyon TL ceza kesilmiş. Galatasaray'a 6 milyon TL ceza kesilmiş. Biz itiraz ediyoruz. Bizim cezamız 8 milyon TL'ye iniyor. Onların 4.5 milyon TL'ye iniyor. İndirimde bile orantısızlık var.

Bunlar geçmişte de kollanıyordu. 97-98 sezonu, Galatasaraylı Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray maçına atanıyor. Penaltı veriyor ama alakası yok. 'Penaltıyı atarken oyuncu inşallah penaltıyı kaçırır' diye dua ettiğini söylüyor.

ALİ KOÇ'TAN GALATASARAY'A FETÖ GÖNDERMESİ

FETÖ konusunda Fenerbahçe'ye bu konuda en son suçlama yapabilecek kurumların başında da siz gelirsiniz Galatasaraylılar.

Ne tesadüftür ki Galatasaray, meydana çıkıp 13 yıl önce FETÖ tarafından söylenen 'bu ateş üfleyerek sönmez' söylemini gündeme getiriyor. Fenerbahçe'ye bu kadar saldırmaya cesaret etmeniz, eski özentinizin sebebi mi? FETÖ'nün en çok sevdiği, gönül bağı kurduğu ve sahiplendiği kulüp Galatasaray'dır.

Siz özelde süt dökmüş kedi, umumide aslan parçası kesiliyorsunuz. Er meydanına çıkma teklifimiz geçerli. Siz bizim yüzümüze söyleyemeyeceğiniz kelimeleri sağda solda söylüyorsunuz.

Fenerbahçe'ye saldırmak pahasına, devletin FETÖ'ye karşı mücadelesini zayıflatmak, meşru kılmak FETÖ seviciliği yapmaktır.

FETÖ'nün kumpaslarından işine geleni meşru, işine gelmeyeni gayrimeşru olarak kabul etmeniz. Sizin riyakârlığınızın en somut örneğidir.

ALİ KOÇ'TAN DURSUN ÖZBEK İTİRAFI

Birkaç ay önce Bayern Münih maçı günü veya bir gün önce.. Bir ziyaretçim vardı, telefonu çaldı ve arayan Dursun Özbek'ti. Acil görüşmek istediğini ve Gayrettepe'deki otelinde randevulaştılar. Ortak dostun anlattığına göre Dursun Özbek orada kendisine "Ortam çok gerildi. Bu nedenle seviyesiz insanlar ortaya çıkıyor" demiş. Kulüpler Birliği'nde tek dostluk yapacağım kişi Ali Bey'dir. Ortam çok gerildi, istenmedik olaylar yaşanabilir. Ali Bey ile kimsenin bilmediği bir ortamda buluşup yol haritası çizmek isterim.

TFF Başkanı, bizi birbirimize düşürüp, keyifle izliyor. Kendisi seviyesiz bir adam. Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda toplantı saati verip, bizi aynı masaya oturtarak gereksiz tartışma çıkmasına vesile oldu. Biz tartışırken, TFF Başkanı koltuğunu çizip gülerek izliyordu." Burası doğru, oldu bu olay. "Bende o an bütün taşlar oturdu. Ali Bey'in, benim veya istersen senin evinde oturup konuşmak istiyorum.

Zaten bizim birbirimizle problemimiz yok. Bunlara karşı mücadele edelim. Ali Bey ile konuş, bu hepimiz için iyi olacaktır. Lütfen bunu Ali Bey'e ilet." diyor. Görüşmede kendi camiası içinde kendine karşı kumpaslar kurulduğunu, seçim için arkasından çalışmalar yapıldığını ve yapılan paylaşımlardan kendisinin haberi olmadığını belirtiyor.

Her türlü gücü ele geçirmiş, vicdansız, ahlaksız ve organize bir yapıyla dürüstçe mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu şartlarda topladığımız puanlar bir mucizedir.

ALİ KOÇ: O YUMRUK OLAYI OLMASAYDI

Yabancı hakemin yüzde 100 çözüm olduğunu düşünüyorum. Yunanistan yapıyor, Arabistan yapıyor, Hırvatistan yapıyor. Biz niye yapmayalım? Hele tek maçlık kupa finallerinde kesinlikle olmalı, içinde bulunduğumuz konjonktüre baktığımızda.

Yabancı hakem ve yabancı VAR hakemine bir kere şans vermemiz için yeterince sorun yaşadığımızı düşünüyorum. O yumruk olayı(Halil Umut Meler - Faruk Koca) olmasaydı, Süper Kupa finalinde yabancı VAR hakemi için birçok görüşme de yapılmıştı.