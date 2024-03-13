Aykut Kocaman şampiyonluk favorisini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarları şaşırtan yorum

Teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen Süper Lig şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin sezon başındaki enerjiye sahip olmadığını belirten Kocaman, Galatasaray'ı yüzde 51 olarak daha önde gördüğünü aktardı.

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman, Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesini yorumladı.

Play Spor'a konuşan Kocaman, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen çekişmede favori olan takımı açıkladı.

AYKUT KOCAMAN: SEZON BAŞINDAKİ ENERJİ YOK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın avantajlı yönlerini sayan Aykut Kocaman, "Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra avantaj onların lehine döndü. Fenerbahçe, kalan 9 maçını kazanıp şampiyon olabilir ancak sezon başındaki o enerji yok. Çok fazla istek ve arzu içerdeki kırılma puan kayıplarına sebebiyet verdi." ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN: YÜZDE 51 FENERBAHÇE...

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen şampiyonluk yarışının başa baş gittiğini dile getiren Aykut Kocaman, "İki takımın rakiplerinden bu kadar koparak gittiği bir lig hatırlamıyorum. Çok ilginç bir süreç olarak gözüküyor. Fikstür biraz Fenerbahçe'nin aleyhine döndü gibi gözüküyor. Fenerbahçe sezon başındaki zihinsel, fiziksel ve ruhsal enerjisini tekrar yakalarsa kalan 10 maçı kazanma becerisine sahip. Şu anda o enerji çok gözükmüyor. Maç kazanıyor ama son maçlarda geriye düştükten sonra kazanmak için uğraşıyor, maçın ilk 20-25 dakikasında 2,3-0'ı yakalayan takımdan daha uzak bir görüntü var." değerlendirmesinde bulundu.

Şuanki durumun yüzde 51 Fenerbahçe aleyhinde gözüktüğünü söyleyen Kocaman, "Galatasaray sıkıntılı bir sürecinde sıkıntılı bir sürecini bitirdi fikstür açısından. Bundan sonraki süreç sadece zihinsel. Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı böyle bir Galatasaray'ın olması, Galatasaray'ın en büyük şanssızlığı böyle bir Fenerbahçe'nin olması" dedi.