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    • Sergen Yalçın Aykut Kocaman'a '2 tane bisiklet teslim etmem' diyordu Fenerbahçe maçında ne oldu?

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sergen Yalçın Aykut Kocaman&#039;a &#039;2 tane bisiklet teslim etmem&#039; diyordu Fenerbahçe maçında ne oldu?
    İsmail Kartal, Sergen Yalçın, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe büyük bir eşik atlattı. Sarı Lacivertlilerde goller Cengiz Ünder ve Batshuayi'den gelirken, Sergen Yalçın'ın kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamaması ise eleştiri konusu oldu.

    Antalyaspor-Fenerbahçe maçından sonra 'BTV' kanalında çok önemli değerlendirmelerde bulunan Ümit Özat, Sergen Yalçın'a tarihi bir göndermede bulundu. İşte Özat'ın gündeme damga vuran o yorumları...

    CENGİZ ÜNDER MUTLAKA ALINMALI DEMİŞTİM

    Oyun olarak ilk yarı Fenerbahçe adına bariz bir üstünlük vardı. İkinci yarıda oyunun kontrolü Antalyaspor'a geçti. Maçın yıldızı Cengiz Ünder'di. Cengiz alınmalı diye tweet attığımda 'İrfan var, Emre Mor var' deniyordu. Emre Mor geri döndü Cengiz geldi hem çıkışı kalitesi ortada hem de rekabetten dolayı İrfan'ın performansı arttı.

    SERGEN YALÇIN AYKUT KOCAMAN HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

    Sergen Yalçın ve Antalyaspor kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. Sergen Yalçın yıllar önce yorumcuyken 'Aykut Kocaman'a 2 tane bisiklet teslim etmem' demişti. Şimdi şu duruma bakarsa biri de çıkıp 'Ben Sergen Yalçın'a 2 tane bisiklet vermem' diyebilir. Rakibi iyi analiz etmemişsiniz, Cengiz'in en güçlü yanını kapatamıyorsanız Cengiz'i iyi analiz etmemişsiniz demektir.

    Sergen Yalçın Aykut Kocaman'a '2 tane bisiklet teslim etmem' diyordu Fenerbahçe maçında ne oldu?

    Güray, Cengiz Ünder'i bir kere boş bıraktı Cengiz iğne deliğinden topu geçirdi. Sen Sergen Yalçın'sın, sen çer çöple şampiyon olmuş bir hocasın. Sergen Yalçın'dan beklenen futbol yoktu. Eğer Antalya bu maçı alsaydı ilk 3'e girme şansı vardı. 3,5 yıl Nuri Şahin Antalya'da görev aldı bir tane futbolcu çıkaramadı, Sergen Yalçın'dan beklenti farklı.

    KİNG'İN GİRMESİ BAŞARI FAKAT CENGİZ'İN ÇIKMASI OLMADI

    Fenerbahçe bir tane daha 6 numara alalım derken 8 numaradan mahrum kalıp iki tane 6 numarayla oynaması. Fred yok Krunic ve İsmail Yüksek'le orta saha kuruluyor ama bu isimlerin ofansif yönden eksik olması Fenerbahçe'yi zorluyor. Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu eski formunda değildi. Joshua King'in oyuna alınması çok doğru bir hamleydi fakat Cengiz Ünder'i çıkarması büyük hataydı.

    Sergen Yalçın Aykut Kocaman'a '2 tane bisiklet teslim etmem' diyordu Fenerbahçe maçında ne oldu?

    Real Madrid, Juventus, Milan 1-0'ı korumaya geçiyorsa Fenerbahçe de böyle bir skoru yakaladığı zaman korumalı. Bu oyun 60 dakika Dzeko'yla 30 dakika Batshuayi ile gider bunun artık başka bir izahı yok.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsmail KartalSergen Yalçın
    Haberler > Spor > Sergen Yalçın Aykut Kocaman'a '2 tane bisiklet teslim etmem' diyordu Fenerbahçe maçında ne oldu?
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