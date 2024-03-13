Tekirdağ seçim anketi 2024! (%) Tekirdağ yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 13:54 - Güncelleme: 13 Mart 2024 13:55 - Güncelleme:

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Tekirdağ seçim anketi 2024! Cüneyt Yüksel mi Candan Yüceer mi önde? | Tekirdağ Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Tekirdağ belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Cüneyt Yüksel ile CHP adayı Candan Yüceer önde gözüküyor. Peki, Tekirdağ son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Tekirdağ’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!