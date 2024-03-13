Tekirdağ seçim anketi 2024! (%) Tekirdağ yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Tekirdağ seçim anketi 2024! Cüneyt Yüksel mi Candan Yüceer mi önde? | Tekirdağ Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Tekirdağ belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Cüneyt Yüksel ile CHP adayı Candan Yüceer önde gözüküyor. Peki, Tekirdağ son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Tekirdağ’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Tekirdağ yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Tekirdağ yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Tekirdağ ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Tekirdağ seçim anketi 2024 sonucu!
TEKİRDAĞ SEÇİM ANKETİ 2024
Tekirdağ’da 1700 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 23 Şubat-6 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
CHP (Candan Yüceer): %44
AK Parti-MHP (Cüneyt Yüksel): %35
İYİ Parti (Mehmet İlker Atasever): %3
DEM Parti (Müselma Keskintürk): %2
Zafer Partisi (Fatih Altıntaş): %2
YRP (Filtekin Şen): %2
Gelecek Partisi (Ahmet Akçay): %2
Saadet Partisi (Feti Pehlivan): %1
Memleket Partisi (Mehmet Tunca): %1
Diğer: %1
Kararsız: %5
TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023
Tekirdağ 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %36,25
AK Parti: %30,73
İYİ Parti: %11,17
MHP: %6,45
BBP: %0,54
TEKİRDAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Tekirdağ 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %51,18
MHP: %43,85
HDP: %1,88
DSP: %1,13
Saadet Partisi: %0,99
Kaynak: Türkiye Gazetesi