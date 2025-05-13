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Arabada mide bulantısına son! Telefonunuzda bu ayarı yapın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arabada mide bulantısına son! Telefonunuzda bu ayarı yapın
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iOS 18’in yeni özelliği, arabada mide bulantısını engelliyor. Telefonunuzda basit bir ayar yaparak mide bulantısından kurtulabilirsiniz.

Uzun yolculuklarda telefon ekranına bakarken mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayanlar için Apple, iOS 18 ile çığır açan bir çözüm sunuyor.

Araç Hareket İpuçları özelliği, araç tutmasını önlemek için iPhone’un hareket sensörlerini kullanarak ekranda dinamik görseller oluşturuyor. 

ARABADA MİDE BULANTISINA SON

Araç tutması, gözlerin sabit bir ekrana bakarken vücudun hareketi algılaması arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor.

Arabada mide bulantısına son! Telefonunuzda bu ayarı yapın - 1. Resim

iOS 18’in “Araç Hareket İpuçları” özelliği, iPhone’un sensörleriyle aracın hareketini algılayarak ekran kenarlarında hareketli noktalar gösteriyor.

Bu noktalar, beynin denge sistemiyle gözlerin uyumunu sağlayarak mide bulantısı ve baş dönmesini azaltıyor.

Arabada mide bulantısına son! Telefonunuzda bu ayarı yapın - 2. Resim

Bu özellik özellikle uzun yolculuklarda telefon kullananlar için hayat kurtarıcı oluyor.

Kullanıcılar, özelliği açtığında ekrandaki noktalar aracın hızına ve yönüne göre senkronize hareket ediyor. Böylece, telefon kullanırken yaşanan rahatsızlık minimuma iniyor. 

Arabada mide bulantısına son! Telefonunuzda bu ayarı yapın - 3. Resim

İPHONE BULANTI ÖNLEYİCİ NASIL AÇILIR?

“Araç Hareket İpuçları”nı etkinleştirmek oldukça basit.

Kullanıcılar, iPhone’da Ayarlar > Erişilebilirlik > Hareket > Araç Hareket İpuçlarını Göster yolunu izleyerek özelliği “Açık” veya “Otomatik” moda ayarlayabilir.

Otomatik mod, araç hareketini algıladığında özelliği devreye sokuyor.

Arabada mide bulantısına son! Telefonunuzda bu ayarı yapın - 4. Resim

HANGİ CİHAZLARDA KULLANILABİLİR?

Özellik, iOS 18 yüklü iPhone X (2. nesil) ve sonrası cihazlarda ve iPad’lerde çalışıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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