Samsung S25 Edge tanıtıldı! En ince Samsung S25 Edge Türkiye fiyatı, satış tarihi, özellikleri belli oldu

Samsung S25 Edge tanıtıldı. 5,8 mm inceliğe sahip fakat titanyum kasası ile sağlamlığı ön planda tutan S25 Edge modeli, Türkiye'de ön siparişe açıldı. İşte merak edilen cihaza ait özellikler, fiyatı ve satış tarihi detayları...

Samsung, aylardır merak edilen S25 Edge modelini tanıttı. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Edge, şık tasarımı, güçlü donanımı ve yapay zeka destekli yazılımıyla dikkat çekiyor. Gelin cihazın öne çıkan özelliklerine birlikte göz atalım.

REKOR İNCELİKTE ŞIK TASARIM

Galaxy S25 Edge, yalnızca 5.8 mm kalınlığıyla bugüne kadar Samsung’un ürettiği en ince telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. Titanyum çerçevesi sayesinde hem son derece hafif (163 gram) hem de sağlam bir yapı sunuyor. Zarif hatlara sahip bu cihaz, uzun süreli kullanımda bile konfor sağlıyor.

GÖZ ALICI AMOLED EKRAN

Cihazın ekranı, 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED panel ile geliyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde oldukça akıcı bir kullanım deneyimi sunan bu ekran, yüksek parlaklık seviyesi ile dış mekânlarda bile net bir görüntü sağlıyor. Yeni nesil Gorilla Glass Ceramic 2 koruma teknolojisi ise çizilmelere ve darbelere karşı ekranı koruyor.

200 MP ANA KAMERA İLE GECE PERFORMANSI

Samsung Galaxy S25 Edge’in kamera tarafında en dikkat çeken unsur, 200 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera. Nightography teknolojisi sayesinde düşük ışık koşullarında dahi net ve detaylı kareler yakalanabiliyor. Ayrıca 12 MP ultra geniş açılı lens de geniş sahneler için ideal. Cihazda fiziksel telefoto lens yer almasa da, yapay zekâ destekli 2x dijital yakınlaştırma, neredeyse optik seviyede kalite sunabiliyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE İLE GÜÇLÜ PERFORMANS

Galaxy S25 Edge, Samsung’a özel optimize edilen Snapdragon 8 Elite işlemci ile geliyor. Bu işlemci, sadece günlük kullanımlarda değil, oyunlarda da yüksek performans sunuyor. Ray tracing ve Vulkan Engine desteği sayesinde mobil oyunlar görsel açıdan zenginleşiyor. Özel geliştirilen soğutma sistemi, uzun süreli kullanımda aşırı ısınmayı önlüyor.

BATARYA PERFORMANSI DENGEDE

İnce gövdenin bir bedeli var: 3900 mAh kapasiteli batarya. Bu pil, ortalama kullanımda bir günü rahat çıkarabiliyor ve 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak cihazın kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. 24 saate kadar video oynatma süresi vaat etse de, yoğun kullanıcılar gün içinde yeniden şarj ihtiyacı hissedebilir.

YAPAY ZEKA İLE ZENGİNLEŞEN YAZILIM

Galaxy S25 Edge, Android 15 işletim sistemi üzerinde çalışan One UI 7 arayüzüyle geliyor. Galaxy AI ve Google Gemini gibi yapay zeka sistemleri, kullanıcı alışkanlıklarına göre öneriler sunarak telefon deneyimini daha akıllı hale getiriyor. Ayrıca Samsung, bu model için 7 yıl boyunca yazılım güncellemesi sözü veriyor.

RENK SEÇENEKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI

Samsung Galaxy S25 Edge, Titanium Gümüş, Titanium Gece Siyahı ve Titanium Buz Mavisi olmak üzere üç farklı renk alternatifiyle sunuluyor. Zarif tasarımı, yapay zeka destekli özellikleri ve uzun vadeli yazılım desteğiyle, premium segmentte fark oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye'de ön siparişe açılan Samsung S25 Edge, iki farklı hafıza seçeneği ile satılacak. Fiyatlar şu şekilde;

S25 Edge 256 GB: 71.499,00 TL

S25 Edge 512 GB: 79.499,00 TL

Samsung, S25 Edge modeli cihazların 27 Mayıs itibariyle satışa çıkacağını duyurdu!