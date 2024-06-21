Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Arka Sokaklar bayram haftası sebebiyle bu akşam (21 Haziran) tekrarı ile ekranlara gelecek

Arka Sokaklar bayram haftası sebebiyle bu akşam (21 Haziran) tekrarı ile ekranlara gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arka Sokaklar bayram haftası sebebiyle bu akşam (21 Haziran) tekrarı ile ekranlara gelecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Haziran Cuma günü Arka Sokaklar dizisinin yayın akışında yer almamasının üzerine izleyiciler bugün var mı, yok mu araştırmaya başladı. 28 Haziran tarihinde sezon finali yapacak olan dizide heyecan devam ederken bu akşam neden yeni bölüm olmadığı seyircinin gündeminde yer aldı.

1 Eylül 2023 tarihinde yeni sezona başlayan Arka Sokaklar, cuma günleri 20.00'da ekranlara geliyor. Önümüzdeki hafta sezon finali yapacak olan dizinin bugün Kanal D yayın akışında olmamasının ardından izleyiciler neden yok, bitti mi merak etti. 

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI 21 HAZİRAN?

Dizi, bayram haftası olması sebebiyle 21 Haziran akşamı yeni bölümünü yayınlamayacak. Tekrarı ile ekranlara gelmesinin ardından haftaya sezon finali ile ara verecek. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle oldu:

Arka Sokaklar bayram haftası sebebiyle bu akşam tekrarı ile ekranlara gelecek - 1. Resim

21 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Afili Aşk

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13.00 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)

16.00 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

Arka Sokaklar bayram haftası sebebiyle bu akşam tekrarı ile ekranlara gelecek - 2. Resim

23.15 Çok Akustik

01.45 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)

03.30 Güneşin Kızları

05.15 Tatlı İntikam

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimler, İstanbul'un Fatih ilçesinde olan Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşirken Şişli, Beyoğlu, Kadıköy gibi ilçelerde de dış çekimler gerçekleşiyor. 324. bölümde Mardin, 424 ve 425. bölümler Safranbolu'da çekilirken çeşitli illerimizde de sahneler yer alıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zelenskiy'den Putin'e NATO üyeliği mesajı! Avrupa'ya geri dönüyoruzKendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi - HaberlerBursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildiKentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9-10-11 Temmuz'da 865 arsayı satışa çıkaracak - HaberlerKentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9-10-11 Temmuz'da 865 arsayı satışa çıkaracakİstanbul'da ikamet izniyle kalan yabancı sayısı 553 bin 153 kişi - Haberlerİstanbul'da ikamet izniyle kalan yabancı sayısı 553 bin 153 kişiTürkiye - Portekiz maçında tedavisi devam eden İsmail Yüksek oynamayacak - HaberlerTürkiye - Portekiz maçında tedavisi devam eden İsmail Yüksek oynamayacakSabah kontrol altına alınan Bursa orman yangını rüzgar sebebiyle yeniden başladı - HaberlerSabah kontrol altına alınan Bursa orman yangını rüzgar sebebiyle yeniden başladıFırat Tanış'ın başrolünde olduğu Çetin Ceviz 2'nin çekimleri Şile'de gerçekleşti - HaberlerFırat Tanış'ın başrolünde olduğu Çetin Ceviz 2'nin çekimleri Şile'de gerçekleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...