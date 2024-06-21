Arka Sokaklar bayram haftası sebebiyle bu akşam (21 Haziran) tekrarı ile ekranlara gelecek

21 Haziran Cuma günü Arka Sokaklar dizisinin yayın akışında yer almamasının üzerine izleyiciler bugün var mı, yok mu araştırmaya başladı. 28 Haziran tarihinde sezon finali yapacak olan dizide heyecan devam ederken bu akşam neden yeni bölüm olmadığı seyircinin gündeminde yer aldı.

1 Eylül 2023 tarihinde yeni sezona başlayan Arka Sokaklar, cuma günleri 20.00'da ekranlara geliyor. Önümüzdeki hafta sezon finali yapacak olan dizinin bugün Kanal D yayın akışında olmamasının ardından izleyiciler neden yok, bitti mi merak etti.

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI 21 HAZİRAN?

Dizi, bayram haftası olması sebebiyle 21 Haziran akşamı yeni bölümünü yayınlamayacak. Tekrarı ile ekranlara gelmesinin ardından haftaya sezon finali ile ara verecek. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle oldu:

21 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Afili Aşk

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13.00 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)

16.00 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

23.15 Çok Akustik

01.45 Çetin Ceviz 2 (Yerli Sinema)

03.30 Güneşin Kızları

05.15 Tatlı İntikam

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimler, İstanbul'un Fatih ilçesinde olan Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşirken Şişli, Beyoğlu, Kadıköy gibi ilçelerde de dış çekimler gerçekleşiyor. 324. bölümde Mardin, 424 ve 425. bölümler Safranbolu'da çekilirken çeşitli illerimizde de sahneler yer alıyor.