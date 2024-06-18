Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri tek maç oynanacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme aşaması nasıl oynanacak merak edilmeye başlandı. Milli Takımımız, EURO 2024'te bugün Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek ilk maçından galip ayrıldı. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar son 16 turuna kalırken elemeler tek maç mı, çift mi oynanacak araştırılıyor.

EURO 2024’te grupların ilk iki sırasında olan 12 takım ve üçüncü sırada olanların en iyi 4 takımı çıkacak

EURO 2024’te grupların ilk iki sırasında olan 12 takım ve üçüncü sırada olanların en iyi 4 takımı çıkacak

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya'da Türkiye, Gürcistan'ı mağlup etti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda son 16 turu elemeleri nasıl oynanacak araştırılırken eleme turu formatı merak ediliyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEME TURU TEK MAÇ MI?

EURO 2024'te gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar ve 3.ler arasında en iyi olan 4 takım son 16 turunda yarışacak. Eleme turunda tek maç formatı uygulanırken Gerektiğinde uzatma süresi ve penaltı vuruşlarıyla galip gelen belirlenecek.

Uzatmalarda 6. oyuncu değişikliği hakkı bulunurken eleme maçları 29 Haziran - 14 Temmuz aralığında oynanacak.

ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

EURO 2024'te 1. grup maçları 14-18 Haziran, 2. grup maçları 19-22 Haziran, 3. grup maçları 23-26 Haziran'da oynanırken son 16 turu 29 Haziran ile 2 Temmuz aralığında oynanacak. Çeyrek finaller 5-6 Temmuz ve yarı finaller 9-10 Temmuz'da gerçekleşecek.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

1. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si

2. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si

3. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü

4. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü

5. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü

6. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si

7. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü

8. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si