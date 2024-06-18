EURO 2024’te grupların ilk iki sırasında olan 12 takım ve üçüncü sırada olanların en iyi 4 takımı çıkacak

EURO 2024 heyecanı başladı. Bugün Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya gelirken gruptan kaç takım çıkacak merak edildi. 24 takım ile düzenlenen şampiyona da gruplarını tamamlayanlar ve üçüncü sırada olanlardan 4 tanesi gruptan çıkarken kaç takım katıldı araştırıldı.

Türkiye-Gürcistan maçının en çok aranan ismi! Herkes onu konuşuyor: EURO 2024'te en büyük eksik...

Türkiye-Gürcistan maçının en çok aranan ismi! Herkes onu konuşuyor: EURO 2024'te en büyük eksik...

Futbolseverlerin yakından takip ettiği EURO 2024'te nefesler tutuldu. Toplamda 24 takımın yer aldığı organizasyonun finalinin nerede düzenleneceği merak edilirken formatı da gündeme geldi.

EURO 2024'TE GRUPLARDAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Organizasyonda 24 takım bulunurken gruplarda ilk iki sırada yer alanlar ve üçüncü sırada yer alanların en iyi 4 takımı son 16 turuna kalacak. Mücadeleler 14 Haziran ile 14 Temmuz 2024 aralığında gerçekleşecek.

24 milli takımın yer aldığı turnuvaya Almanya ev sahipliği yapıyor.

GRUPLARDA PUAN EŞİT OLURSA NE OLUR?

Gruplarda ilk iki sırada yer alanlar çıkarken puan eşitliği durumunda şu kriterler göz önünde bulundurulacak:

Takımların kendi arasındaki maçlarda aldıkları puan

Takımların kendi arasındaki maçlarda gol farkı

Takımların kendi arasındaki maçlarda atılan gol sayısı

1-3. kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hâlâ eşitlik varsa 1-3. kriterler iki takım arasında yeniden uygulanır. Hâlâ eşitlik varsa 5-9 kriterler uygulanır.

Gruptaki gol farkı

Gruptaki atılan gol sayısı

Eğer sadece iki takım arasında eşitlik varsa ve bu takımlar grupta son maçta karşılaşmışsa bu takımlar arasında penaltı atışları yapılır.

Dürüst oyun (fair-play) puanı (sarı kart: 1 puan, kırmızı kart: 3 puan, sarı+kırmızı kart: 4 puan)

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