Türkiye-Gürcistan maçının en çok aranan ismi! Herkes onu konuşuyor: EURO 2024'te en büyük eksik...

Türkiye, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelirken, sosyal medyada ise ünlü spor yorumcusu ve yazarı Ömer Üründül gündem oldu.

A Mili Futbol Takımı'nın EURO 2024 macerası bu akşam oynanan Gürcistan karşılaşması ile başladı. Milyonlarca vatandaş ekran başında büyük bir heyecanla maçı takip ederken, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu takım ve maça dair detaylar oldu.

X (eski adıyla Twitter) hesabından maça dair paylaşımda bulunan futbol severler ise ünlü spor yorumcusu ve yazarı Ömer Üründül'e olan hasretlerini dile getirdiler.

"EN BÜYÜK EKSİK ÖMER ÜRÜNDÜL"

Kritik karşılaşmalarda yaptığı yorumlarla sık sık sosyal medyanın diline düşen ve gündem olan isim, Özkan Öztürk'ün anlattığı maçta yorumcu olarak istendi.

Atılan tweetlerde "Bir eksiklik hissediyorum. Belki şaşıracaksınız ama Ömer Üründül şu maçın yorumunda olmalıydı..", "Ömer Üründül'ün yorumlamadığı turnuvaya, turnuva denmez" gibi ifadeler yer aldı.

İşte X kullanıcıları tarafından yapılan bazı yorumlar;