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Türkiye-Gürcistan maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'teki ilk maçına çıkacak Türkiye ile Gürcistan taraftarları arasında maç öncesi BVB Stadyumu'nda kavga çıktı. Güvenlik güçleri kavgayı çok büyümeden önlemeyi başardı.

Türkiye'nin EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacağı müsabaka öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.

Gürcü futbolseverlerin, taraftarları ayıran alanı aşıp Türk taraftarların üzerine yürüdüğü görüldü.

Türkiye-Gürcistan maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi! - 1. Resim

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ

İki takım taraftarları bir anda karşı karşıya gelirken güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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