Türkiye-Gürcistan maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi!
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024'teki ilk maçına çıkacak Türkiye ile Gürcistan taraftarları arasında maç öncesi BVB Stadyumu'nda kavga çıktı. Güvenlik güçleri kavgayı çok büyümeden önlemeyi başardı.
Türkiye'nin EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacağı müsabaka öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.
Gürcü futbolseverlerin, taraftarları ayıran alanı aşıp Türk taraftarların üzerine yürüdüğü görüldü.
GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ
İki takım taraftarları bir anda karşı karşıya gelirken güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi