İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 Türkiye - Gürcistan maçında forma giymeyecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2024 16:05 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 16:13 - Güncelleme:

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Bu akşam EURO 2024'te Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Mücadeleye saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli olurken İrfan Can Kahveci'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Futbolseverler neden yok, sakat mı araması yükselirken kadroda yer alan oyuncular haberimizde yer alıyor.

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