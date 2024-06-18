İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 Türkiye - Gürcistan maçında forma giymeyecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bu akşam EURO 2024'te Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Mücadeleye saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli olurken İrfan Can Kahveci'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Futbolseverler neden yok, sakat mı araması yükselirken kadroda yer alan oyuncular haberimizde yer alıyor.
EURO 2024'te bugün mücadeleler devam ederken Türkiye ile Gürcistan karşılaşıyor. Muhtemel 11'lerin netleşleşmesiyle beraber İrfan Can Kahveci'nin yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Futbolseverler ise neden oynamıyor araştırmasını yaptı. İşte muhtemel kadro...
İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN YOK?
Milli oyuncumuz İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sebebiyle bu akşamki karşılaşmada forma giymeyecek.
İsmail Yüksek'in durumu ise maç saatine yakın zamanda belli olacak.
MUHTEMEL KADRO
Bugünün karşılaşmasında yer alacak isimlerin şöyle olması bekleniyor:
Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper.
Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Gürcistan - Türkiye maçı 18 Haziran günü 19.00'da başlayacak.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?
Mücadele, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
Montella'nın olduğu ilk 3 maçta kazanan Milli takımımız, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet alamadı. Mücadelelerde 11 gol atarken 12 gol kalemize geldi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi