Sahne sizin çocuklar... Milli Takım EURO 2024 ilk maçına çıkıyor

Altıncı kez yer aldığımız ve 2008’de yarı finali gördüğümüz Avrupa Şampiyonası’nda grup maçlarına ilk defa galibiyetle başlamak istiyoruz. Turnuvaya ilk defa katılacak 160 milyon avroluk değere sahip Gürcistan karşısına ay yıldızlılar milyonların duası ve gurbetçi desteğiyle çıkacak...

Heyecanla beklediğimiz o gün geldi çattı. Bugün Türk futbolu adına tarihî bir sınav vereceğiz. Altıncı kez katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ilk grup maçına Gürcistan’a karşı çıkıyoruz. Dortmund’daki mücadelede binlerce gurbetçimiz tribünde olacak. 160 milyon avroluk takım değerine sahip ve en önemli oyuncusu Napoli’nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia olan rakip Gürcistan da kapalı kutu. Grup maçlarına hiç galibiyetle başlayamadık. Dileğimiz istediğimiz bu şanssızlığı da bayramda bu akşam kırmak.

MAÇIN FAVORİSİYİZ

Portekiz ve Çekya ile aynı grupta olan A Millî Takımımız, şampiyonaya tarihinde ilk kez grup lideri olarak geldi. Gürcistan karşısında maçın favorisi durumdayız. Gürcistan ise EURO 2024’e play-off turunda Lüksemburg ve Yunanistan’ı (penaltılarla) mağlup ederek katıldı. Bu onlar adına ilk Avrupa Şampiyonası tecrübesi olacak. 2024’te oynadığı dört özel maçı da kazanamayan ay yıldızlılar adına bu akşamki sınav üç puandan (psikolojik anlamda da) fazlasını ifade ediyor. Haydi çocuklar Türkiye sizinle…

İki ülke bugüne kadar beş kez karşı karşıya geldi. Türkiye, 2’si resmî, 3’ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. 12 golümüze karşılık kalemizde 5 gol gördük.

VİNCENZO MONTELLA TEMKİNLİ

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan’ın fiziksel oynayan bir takım olduğunu belirterek, “Maçta da bunu göstermek isteyecekler. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sabırlı olmamız lazım. Dengemizi kaybetmemeliyiz ve sürekli organize halde kalmalıyız” dedi. İtalyan teknik adam, Ferdi ve Zeki’nin ufak ağrıları olduğunu belirterek, “İkisini birden ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur. İsmail ve İrfan Can’ı da tam hazır olmadan oynatmayacağız” dedi.

YENİ BİR TAKIMIZ…

12 futbolcu için ilk

A Millî Takım’da 12 oyuncu ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak. İşte o isimler: Arda (19), Kenan (19), Semih (18), Ahmetcan (21), Bertuğ (21), Ferdi (24), Salih Özcan (26), İsmail (25), Barış Alper (24), Yunus (23), Abdülkerim (29) ve Samet (30).

CANLI İZLENECEK…

Yıldızlara sıkı takip

Millî oyuncularımız bazıları Avrupa devrelerinin canlı takibinde. Özellikle Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy ve İsmail Yüksek gibi isimler mercek altında tutulacak. Bu isimlerin şampiyona sonrası transfer yapma ihtimali yüksek.

KAPTANINIZ KONUŞUYOR: BİZE İNANIN, GÜVENİN

A Millî Takım’ın en değerli oyuncusu (45 milyon avro) olan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Türk halkına mesaj verdi. Tecrübeli isim “Almanya bizim evimiz sayılır. Binlerce vatandaşımız orada bizimle olacak. Türk halkından isteğimiz bize inansınlar ve sonuna kadar güvensinler” dedi.

SALİH ÖZCAN: İÇ SAHA MAÇI GİBİ OLACAK

Ay yıldızlıların kilit isimlerinden Salih Özcan, maçı dört gözle beklediğini belirterek, “Almanya’da doğdum büyüdüm. Stadı biliyorum. Taraftarlar bizim için gerçekten büyük bir avantaj. İç saha maçı gibi olacak. Atmosferi kendimiz için kullanmalıyız” dedi.

WİLLY SAGNOL: DİKKATLİ OLMALIYIZ

Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, Türkiye maçı öncesi temkinli. Güçlü bir rakibe karşı mücadele vereceklerini belirten Fransız teknik adam “Biz haddimizi ve gücümüzü bilerek oynayacağız. Türkiye’de her an skoru değiştirebilecek çok yetenekli isimler var. Dikkatli olmalıyız” dedi.