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Serdar Saatçı milli takım kampından ayrıldı! TFF'den açıklama geldi...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu son dakika olarak duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere kadroya alınan genç yıldız Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamladıktan sonra kamptan ayrıldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın çalışmalarına katılmak için Almanya'da bulunan Serdar Saatçı kamptan ayrıldı. Gelişme Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"A Millî Takımımızın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere, Polonya'dan Almanya'ya gelen kafileye dâhil edilen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımımızın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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