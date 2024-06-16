Serdar Saatçı milli takım kampından ayrıldı! TFF'den açıklama geldi...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu son dakika olarak duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere kadroya alınan genç yıldız Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamladıktan sonra kamptan ayrıldı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın çalışmalarına katılmak için Almanya'da bulunan Serdar Saatçı kamptan ayrıldı. Gelişme Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"A Millî Takımımızın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere, Polonya'dan Almanya'ya gelen kafileye dâhil edilen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımımızın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı."
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi